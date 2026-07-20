वर्ल्ड चेस डे: मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की शतरंज विरासत को सराहा, लगातार समर्थन का वादा किया

चेन्नई, 20 जुलाई (आईएएनएस)। 'वर्ल्ड चेस डे' के मौके पर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने दुनिया भर के शतरंज खिलाड़ियों, कोचों और चेस के शौकीनों को बधाई दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भारत और दुनिया के प्रमुख शतरंज हब के तौर पर राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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एक संदेश में मुख्यमंत्री ने भारतीय शतरंज में तमिलनाडु के शानदार योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य ने देश में सबसे ज्यादा युवा ग्रैंडमास्टर दिए हैं और अपने उभरते हुए टैलेंट के जरिए अंतरराष्ट्रीय शतरंज के मैदान में अपना दबदबा बनाए हुए है।

विजय ने याद दिलाया कि तमिलनाडु का ग्लोबल चेस पावरहाउस बनने का सफर विश्वनाथन आनंद के साथ शुरू हुआ था, जो 1988 में भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने और युवा खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आनंद की उपलब्धियों ने शतरंज में राज्य की लगातार कामयाबी की नींव रखी और तमिलनाडु को दुनिया-स्तरीय खिलाड़ियों के लिए देश का सबसे सफल केंद्र बना दिया।

मुख्यमंत्री ने शतरंज के नए सितारों- वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश, ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद और ग्रैंडमास्टर वैशाली रमेशबाबू को भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों ने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है और विश्व शतरंज में भारत का कद और ऊंचा किया है।

शतरंज की ग्लोबल राजधानी के तौर पर तमिलनाडु की बढ़ती पहचान का जिक्र करते हुए विजय ने कहा कि राज्य की कामयाबी खिलाड़ियों, कोचों, माता-पिता और खेल संस्थाओं के समर्पण को दिखाती है, जिन्होंने लगातार युवा टैलेंट को निखारा है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में तमिलनाडु से और भी कई चैंपियन निकलेंगे।

मुख्यमंत्री ने छात्रों और उभरते खिलाड़ियों से शतरंज के तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं में महारत हासिल करने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने और ग्लोबल मंच पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करने का आग्रह किया।

सीएम विजय ने कहा कि शतरंज में कामयाबी के लिए अनुशासन, सब्र, विश्लेषणात्मक सोच और लगन की जरूरत होती है। ये ऐसे गुण हैं जो युवाओं को शिक्षा और जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी बेहतर करने में मदद करते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, विजय ने भरोसा दिलाया कि तमिलनाडु सरकार प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ियों को हर संभव मदद देती रहेगी। उन्हें मौके, प्रोत्साहन और जरूरी सहायता दी जाएगी ताकि वे सबसे ऊंचे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें और तमिलनाडु के साथ भारत का नाम और रोशन कर सकें।

--आईएएनएस

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