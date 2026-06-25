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विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: श्री चरणी एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाली भारतीय बनीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 05:14 PM
विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: श्री चरणी एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाली भारतीय बनीं

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मुकाबले में 2 विकेट हासिल किए। इसी के साथ श्री चरणी टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली भारतीय महिला बन गई हैं।

श्री चरणी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चार मुकाबलों में 12 विकेट हासिल कर चुकी हैं। बाएं हाथ की स्पिनर ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, जिसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 रन देकर 4 विकेट निकाले। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध श्री चरणी ने 24 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ श्री चरणी ने 21 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली भारतीय खिलाड़ियों में पूनम यादव दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 2020 में 10 विकेट निकाले थे। डायना डेविड टी20 वर्ल्ड कप 2010 में 9 विकेट हासिल कर चुकी हैं। पूनम यादव ने साल 2014 और 2018 में 8-8 विकेट अपने नाम किए थे। राधा यादव टी20 वर्ल्ड कप 2018 में 8 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं।

वैश्विक स्तर पर न्यूजीलैंड की अमेलिया केर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने साल 2024 में 15 शिकार किए थे। इंग्लैंड की आन्या श्रुबसोल (साल 2014) और ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट्ट (साल 2020) 13-13 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं। साउथ अफ्रीका की नॉनकुलुलेको म्लाबा (साल 2024) और भारत की श्री चरणी (साल 2026) इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

इस हफ्ते की शुरुआत में, चरणी अपने करियर में पहली बार आईसीसी विमेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचीं और महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली गेंदबाज बन गईं।

चूंकि भारत के अभी भी एक लीग मैच शेष है, इसलिए चरणी अब न्यूजीलैंड की अमेलिया केर के 15 विकेट के ऑल-टाइम टूर्नामेंट रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं। उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, इस युवा बाएं हाथ की गेंदबाज के पास न केवल अपने भारतीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का, बल्कि विमेंस टी20 वर्ल्ड कप अभियान में अब तक के सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड को चुनौती देने का भी अच्छा मौका है।

मैनचेस्टर में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम 8 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने 16.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

--आईएएनएस

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