विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: 12 जून से 12 टीमों के बीच खिताब के लिए भिड़ंत, जय शाह ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने सभी 12 टीमों को शुभकामनाएं दी हैं। इंग्लैंड और वेल्स में इस वर्ल्ड कप की शुरुआत 12 जून से होगी। फाइनल मैच 5 जुलाई को खेला जाएगा।

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टूर्नामेंट से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शाह ने प्रतियोगिता के बड़े पैमाने पर जोर दिया देते हुए लिखा, "अब तक के सबसे बड़े आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 12 टीमों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इंग्लैंड और वेल्स के मशहूर वेन्यू पर रिकॉर्ड-तोड़ दर्शकों की मौजूदगी और महिला इवेंट के लिए अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग के साथ, हम एक यादगार टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं, जो दुनियाभर के लाखों फैंस और बेहतरीन एथलीट्स को एक साथ लाएगा।"

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन महिला क्रिकेट के लिए एक अहम कदम है। साल 2009 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत इंग्लैंड में ही हुई थी। इस बार सात वेन्यू (ओल्ड ट्रैफर्ड, हेडिंग्ले, एजबेस्टन, काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल, यूटिलिटा बाउल, द ओवल और लॉर्ड्स) पर कुल 33 मैच खेले जाएंगे।

मेजबान इंग्लैंड का लक्ष्य पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप की अपनी सफलता को दोहराना है। साल 2009 में इंग्लैंड ने शार्लेट एडवर्ड्स की कप्तानी में अपना पहला खिताब जीता था, जो अब टीम की हेड कोच हैं। इंग्लैंड को 2017 में घरेलू मैदान पर विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की अपनी यादगार जीत से भी हौसला मिला है।

डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम टाइटल होल्डर के तौर पर आ रही है, जिसने 2024 में यूएई में अपना पहला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता था। टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से ट्रॉफी जीतने वाली 'व्हाइट फर्न्स' केवल चौथी टीम है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम ने एक-एक बार टाइटल जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 6 चैंपियनशिप के साथ कॉम्पिटिशन के इतिहास में दबदबा बनाए रखा है।

इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 12 टीमें शामिल होंगी। इंग्लैंड ने मेजबान के तौर पर स्वत: क्वालीफाई किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज ने आईसीसी रैंकिंग के आधार पर सीधे एंट्री हासिल की है। बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड ने आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह बनाई है। नीदरलैंड अपना पहला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी।

सभी 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। वहीं, ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें हैं। प्रत्येक टीम ग्रुप स्टेज में पांच मैच खेलेगी। हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी, जो 30 जून और 2 जुलाई को द ओवल में खेले जाएंगे। फाइनल मैच 5 जुलाई को लॉर्ड्स में आयोजित होगा।

--आईएएनएस

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