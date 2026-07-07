विंबलडन: सिनर का शानदार सफर जारी, स्ट्रफ को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश

लंदन, 7 जुलाई (आईएएनएस)। मौजूदा चैंपियन जानिक सिनर ने मंगलवार को जान-लेनार्ड स्ट्रफ के खिलाफ 7-5, 7-6(4), 6-3 से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले में सिनर के सामने सात बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच या तीसरी वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर-एलियासिमे से होंगे।
लंदन के ऑल-इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पहला सेट हारने और दूसरे सेट की शुरुआत में ही एक ब्रेक से पिछड़ने के बाद, स्ट्रफ ने अपनी आक्रामकता और बढ़ा दी। उन्होंने सिनर को परेशान करने के लिए अपने जबरदस्त फोरहैंड और सही समय पर नेट की ओर बढ़ने की रणनीति का इस्तेमाल किया। वर्ल्ड नंबर 74 खिलाड़ी ने तुरंत ब्रेक बैक के साथ जवाब दिया। पूरे सेट के दौरान वही दबाव बनाए रखा और आखिरकार 5-4, 30/40 पर सेट प्वाइंट हासिल किया।
फिर भी, सिनर ने अहम पलों में अपना संयम बनाए रखा और तीन जबरदस्त सर्व के साथ मुश्किल से बाहर निकले: दो ऐसे सर्व जिन्हें प्रतिद्वंद्वी वापस नहीं कर सका और उनके बीच एक ऐस शामिल था। इसके बाद, टॉप सीड खिलाड़ी ने अपनी शानदार सर्विस के साथ-साथ बेसलाइन पर लगातार अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने दूसरे सेट के टाई-ब्रेक में जबरदस्त खेल दिखाया और फिर 2 घंटे 35 मिनट तक चले इस मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी।
सिनर ने कोर्ट पर इंटरव्यू में कहा, "दूसरा सेट किसी और तरह से भी खत्म हो सकता था। टाई-ब्रेक में हमेशा 50/50 का मौका होता है। अगर स्कोर 1-1 सेट या आप दो सेट से आगे हों, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए तीसरा सेट निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा सुकून भरा था। उनकी (स्ट्रफ) फर्स्ट सर्व का प्रतिशत थोड़ा कम हो गया, जिससे मुझे थोड़ा ज्यादा सहज महसूस हुआ। मैं तीन सेट में मैच जीतने से बहुत खुश हूं, लेकिन उनके खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं खुश हूं।"
सिनर लगातार 30 मैचों की जीत की शानदार लय बनाए थे। इस दौरान उन्होंने करियर गोल्डन मास्टर्स की उपलब्धि भी हासिल की। हालांकि, रोलैंड गैरोस के दूसरे दौर में जुआन मैनुएल सेरुंडोलो के हाथों मिली अप्रत्याशित हार से उनका विजयी अभियान थम गया। इसके बावजूद, विंबलडन में वापसी करते हुए उन्होंने शानदार खेल दिखाया है।