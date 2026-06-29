logo
खेल

विंबलडन: पेगुला दूसरे राउंड में पहुंचीं, जोविक ने पहली बार मेन-ड्रॉ में जीत हासिल की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 29, 2026, 02:56 PM
विंबलडन: पेगुला दूसरे राउंड में पहुंचीं, जोविक ने पहली बार मेन-ड्रॉ में जीत हासिल की

लंदन, 29 जून (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 के विमेंस सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला (यूएसए) ने चेक गणराज्य की डारजा विडमानोवा को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। यह मुकाबला 1 घंटे 13 मिनट तक चला। वहीं, उनकी हमवतन 18 वर्षीय इवा जोविक ने सोमवार को ऑल इंग्लैंड क्लब में अपनी पहली मेन-ड्रॉ जीत का जश्न मनाया।

कोर्ट 2 पर खेलते हुए, पेगुला ने वर्ल्ड नंबर 92 विडमानोवा के खिलाफ तेजी से शुरुआती चार गेम सिर्फ 10 मिनट में जीत लिए। अपना पहला ग्रैंड स्लैम मेन-ड्रॉ खेल रहीं विडमानोवा ने लगातार तीन गेम जीतकर वापसी की कोशिश की। चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने सही समय पर फिर से नियंत्रण हासिल किया और पहला सेट 7-5 से जीत लिया। दूसरे सेट की शुरुआत में कुछ सर्विस ब्रेक हुए, जिसके बाद पेगुला ने फिर से ब्रेक लेकर 4-2 की बढ़त बना ली। मैच के आखिर में उन्होंने एक और ब्रेक हासिल करते हुए जीत सुनिश्चित की।

ऐसा सातवीं बार है, जब पेगुला विंबलडन मेन-ड्रॉ में खेलते हुए दूसरे राउंड में पहुंची हैं। अगले राउंड में उनका मुकाबला स्पेन की सारा सोरिबेस टोर्मो से होगा, जिन्होंने विक्टोरिया जिमेनेज कासिंत्सेवा को 6-2, 6-3 से हराकर विंबलडन में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की। अपना सातवां विंबलडन खेल रहीं पेगुला पांचवीं बार दूसरे राउंड में पहुंची हैं।

एक अन्य मैच में, 18 वर्षीय इवा जोविक ने विंबलडन मेन-ड्रॉ में अपनी पहली जीत हासिल की। ​​16वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने वर्ल्ड नंबर 37 जैकलीन क्रिस्टियन को 7-6(1), 6-0 से मात दी। पहले सेट में कोई भी खिलाड़ी सर्विस ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन जोविक ने टाई-ब्रेक में 7-1 से दबदबा बनाया। इसके बाद अमेरिकी खिलाड़ी ने दूसरे सेट में लगातार छह गेम जीतकर 1 घंटे 30 मिनट में जीत हासिल की।

इस जीत का मतलब है कि जोविक ने अब चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में मेन-ड्रॉ मैच जीत लिया है। उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन में रहा था, जहां वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं।

जोविक का अगला मुकाबला विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट तात्याना मारिया और यूलिया पुतिनत्सेवा के बीच होने वाले पहले दौर के मैच के विजेता से होगा।

सोमवार को बाद में विंबलडन में अमेरिकी खिलाड़ियों का अभियान जारी रहेगा, जिसमें सातवीं सीड कोको गॉफ और 28वीं सीड एन ली अपने मैच शुरू करेंगी। छठी सीड अमांडा अनिसिमोवा, 23वीं सीड एम्मा नवारो और 26वीं सीड मैडिसन कीज मंगलवार को अपने शुरुआती दौर के मैच खेलेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी