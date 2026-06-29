विंबलडन: क्वालीफायर सावांगकाव ने नंबर 20 सीड चवालिनस्का को हराया, दर्ज की अपनी पहली ग्रैंड स्लैम जीत

लंदन, 29 जून (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 में सोमवार को क्वालीफायर मनानचाया सावांगकाव ने पहला बड़ा उलटफेर किया। हार के कगार से वापसी करते हुए सावांगकाव ने 20वीं सीड पोलिश खिलाड़ी माजा चवालिनस्का को 2-6, 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। वालिनस्का मैच के लिए सर्विस करते समय चोटिल हो गई थीं।

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साल 2018 में लुक्सिका कुमखुम के दूसरे राउंड में पहुंचने के बाद, सवांगकेव ऑल इंग्लैंड क्लब में महिला सिंगल्स मैच जीतने वाली थाईलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सावांगकाव इस साल के मेन ड्रॉ में शामिल दो थाई महिलाओं में से एक हैं, जिससे देश का 'ओपन एरा' रिकॉर्ड बराबर हो गया है। अगर उनकी हमवतन लनलाना तरारुदी अपने शुरुआती मैच में लिली टैगर को हरा देती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा जब दो थाई महिलाएं एक ही ग्रैंड स्लैम के दूसरे राउंड में पहुंचेंगी।

23 वर्षीय थाई खिलाड़ी ने एक मैच प्वाइंट बचाया और फिर दो घंटे 41 मिनट में शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। ​​यह उनकी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में पहली जीत थी। इसके साथ ही उन्होंने टॉप 30 में शुमार खिलाड़ी के खिलाफ जीत हासिल की।

इस सीजन का अपना पहला ग्रास-कोर्ट मैच खेल रहीं रोलैंड गैरोस की फाइनलिस्ट चवालिनस्का 6-2, 5-2 से आगे थीं और उनके पास एक मैच प्वाइंट भी था, जिससे लग रहा था कि वह आसानी से जीत जाएंगी। हालांकि, एक गेंद का पीछा करते हुए वह बेसलाइन के पीछे फिसल गईं, जिससे सावांगकाव को वॉली विनर के साथ प्वाइंट जीतने का मौका मिल गया।

हालांकि, यह चोट शुरुआत में मामूली लग रही थी, लेकिन चवालिनस्का को अपने दाहिने पैर के इलाज के लिए मेडिकल टाइमआउट की जरूरत पड़ी। सावांगकाव ने इसका फायदा उठाया और दो तनावपूर्ण 'ड्यूस' गेम में संघर्ष किया, जिसमें उन्हें कोई और मैच प्वाइंट नहीं झेलना पड़ा, उन्होंने स्कोर 5-5 से बराबर किया और फिर दूसरा सेट जीत लिया।

चवालिनस्का ने निर्णायक सेट की शुरुआत में ब्रेक लेकर 2-0 की बढ़त बनाई, लेकिन उन्हें सर्विस और रिटर्न दोनों के दौरान अपने चोटिल दाहिने पैर पर जोर लगाने में परेशानी हो रही थी। सावांगकाव ने मैच के शेष हिस्से में दबदबा बनाए रखा और आखिरी छह गेम अपने नाम करते हुए करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की।

चोट लगने से पहले, चवालिनस्का ने क्ले-कोर्ट वाले अपने खेल को ग्रास-कोर्ट के हिसाब से ढालने में अच्छा प्रदर्शन किया था। पोलैंड की इस खिलाड़ी ने तेज स्लाइस, हल्के ड्रॉप शॉट और आत्मविश्वास भरे नेट प्ले का इस्तेमाल करके मजबूत बढ़त बनाई और दूसरे सेट में 5-2 की बढ़त बनाए रखते हुए तीन ब्रेक प्वाइंट बचाए थे।

--आईएएनएस

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