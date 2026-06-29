विंबलडन: केकमैनोविच के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में सिनर ने दर्ज की जीत

लंदन, 29 जून (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 में सोमवार को मेंस सिंगल्स के पहले दौर में वर्ल्ड नंबर 1 जानिक सिनर ने मियोमिर केकमैनोविच को 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2, 6-3 से हराया। इतालवी खिलाड़ी ने सेंटर कोर्ट पर जबरदस्त संघर्ष करते हुए 3 घंटे और 30 मिनट तक चले मुकाबले में जीत हासिल की। इस दौरान उन्हें खतरनाक तरीके से गिरने और एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा, लेकिन वे पांच सेटों में जीत हासिल करने में सफल रहे।

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लंदन के ऑल-इंग्लैंड क्लब में सिनर ने 52 'अनफोर्स्ड एरर' किए, जिससे एक बड़े उलटफेर की उम्मीद भी जगी थी। केकमैनोविच ने तीसरे सेट में शानदार खेल दिखाया, जिसमें टूर्नामेंट के बेहतरीन प्वाइंट्स में से एक देखने को मिला। टाई-ब्रेक में 5/6 से पीछे चल रहे सर्बियाई खिलाड़ी ने सिनर को कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाया और फिर नेट की ओर बढ़े, जिससे इतालवी खिलाड़ी को जमीन पर डाइव लगानी पड़ी।

इस सेट में यह दूसरी बार था जब सिनर जमीन पर गिरे थे। इससे पहले 2-2 के स्कोर पर, 24 वर्षीय खिलाड़ी खतरनाक तरीके से फिसल गए और उनके घुटने अंदर की ओर मुड़ गए। उनके गिरने से खचाखच भरे स्टेडियम में मौजूद दर्शक चौंक गए, लेकिन सिनर को मेडिकल टाइमआउट की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने जल्द ही खेल फिर से शुरू कर दिया।

अनफोर्स्ड एरर को कम करके निर्णायक सेट तक पहुंचने के बाद, सिनर ने मैच पर पकड़ बनाई और जीत हासिल की। ​​इस तरह उन्होंने एक ऐसे मुकाबले का शानदार अंत किया, जो शुरुआती तीन सेटों में बिल्कुल भी आसान नहीं था। रॉयल बॉक्स से मैच देख रहे डेविड बेकहम जैसे लोगों के सामने एक मुश्किल शुरुआती चुनौती से पार पाने के बाद, सिनर ने दूसरे राउंड में पुर्तगाल के नूनो बोर्जेस के खिलाफ मुकाबला पक्का कर लिया।

पीआईएफ एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी सिनर ने अब बड़े टूर्नामेंटों में 94 मैच जीत लिए हैं, जो इटली के खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा जीत के मामले में निकोला पिएत्रांगेली के रिकॉर्ड के बराबर है।

सिनर विंबलडन के पहले राउंड में हारने वाले केवल तीसरे डिफेंडिंग पुरुष चैंपियन बनने से बच गए; उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए वापसी की, जिसकी तुलना पिछले साल कार्लोस अल्काराज के शुरुआती मैच से की जा सकती है। स्पेन के अल्काराज ने फैबियो फोगनिनी के खिलाफ तनावपूर्ण पांच-सेट के मुकाबले में जीत हासिल करके अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत की थी और फिर फाइनल तक पहुंचे थे, जहां उन्हें सिनर ने हराया था।

--आईएएनएस

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