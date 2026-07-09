विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप: अर्णव पापरकर का शानदार अभियान समाप्त, क्वार्टर फाइनल में हारे

लंदन, 9 जुलाई (आईएएनएस)। विंबलडन जूनियर चैंपियनशिप 2026 में अर्णव पापरकर का शानदार सफर समाप्त हो गया। अर्नव को लड़कों के एकल क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से 2-6, 5-7 से हार का सामना करना पड़ा।

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हार के बावजूद, पुणे के इस 18 साल के खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया और 36 साल में लिएंडर पेस के 1990 में जूनियर खिताब जीतने के बाद विंबलडन लड़कों के एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।

पापरकर ने अमेरिका के जूनियर वर्ल्ड नंबर 3 कीटन हैंस को 6-2, 6-3 से हराया था। इसके बाद उन्होंने जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराकर क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाई थी।

तबाता पर जीत के बाद पापरकर ने जियो हॉटस्टार पर कहा था, "मैं रियो तबाता के खिलाफ इस जीत से सच में बहुत खुश हूं। मैं उनसे पहले दो बार हार चुका था, इसलिए आखिरकार जीत हासिल करना बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरा पहला ग्रैंड स्लैम क्वार्टर-फाइनल भी है, और विंबलडन में इसे हासिल करना इसे और भी खास बनाता है। मैं आगे के राउंड के लिए सच में बहुत उत्साहित हूं।"

भारतीय युवा खिलाड़ी ने माना था कि आरामदायक स्कोरलाइन के बावजूद मैच मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा, "यह इस टूर्नामेंट में अब तक का मेरा सबसे मुश्किल मैच था। स्कोरलाइन से यह पता नहीं चलता, लेकिन उसे चोट लगी थी, और एक घायल विरोधी के खिलाफ खेलना सच में मुश्किल होता है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं। आप सोचने लगते हैं कि वह संघर्ष कर रहा है, और इससे आपका फोकस भटक सकता है।"

भारत के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी आनंद अमृतराज ने अर्नव पापरकर के खेल की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, "अर्णव न सिर्फ शानदार फॉर्म में हैं, बल्कि उनके पास विविधता भी है। वह नेट पर अटैक कर सकते हैं, बेसलाइन पर पीछे रह सकते हैं, और लगातार ग्राउंडस्ट्रोक के साथ रैली जारी रख सकते हैं। उनका मूवमेंट तेज है, और वह गेम को अच्छी तरह समझते हैं। उनका शॉट चयन भी अच्छा है। उन्हें पता है कि कब आगे बढ़कर नेट पर पॉइंट्स पूरे करने हैं। इसके अलावा, वह लंबे हैं और उनकी सर्व भी मजबूत है, जिससे उन्हें आसानी से पॉइंट्स मिलते हैं और वह मुश्किल से बाहर रहते हैं। वह एक संपूर्ण खिलाड़ी हैं और उनका भविष्य अच्छा है।"

--आईएएनएस

पीएके