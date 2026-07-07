विंबलडन: गॉफ ने पेगुला को हराया, पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई

लंदन, 7 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी स्टार कोको गॉफ ने विंबलडन 2026 में लगातार चौथे मैच में जीत दर्ज की। मंगलवार को एक सेट हारने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई।

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लंदन के ऑल-इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पेगुला लगातार अच्छा खेल रही थीं, और पहले सेट में ग्रास कोर्ट पर कोको गॉफ की कमजोरियां सामने आ गईं। लेकिन नंबर 7 सीड खिलाड़ी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया।

1 घंटे 48 मिनट तक चले इस मैच में जीत के साथ दो बार की मेजर चैंपियन गॉफ अपने करियर में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या उससे आगे पहुंचने वाली सातवीं सक्रिय खिलाड़ी बन गईं। उनसे पहले वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा, आर्यना सबालेंका और इगा स्वियातेक ऐसा कर चुकी हैं।

गॉफ ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने इस सफर को काफी अद्भुत बताया। वह इस टूर्नामेंट में ग्रास कोर्ट पर लगातार चार मैच हारने के बाद आई थीं, और राउंड ऑफ 16 में भी एक सेट हारने के बाद बेलिंडा बेनसिक को हराया था।

उन्होंने कहा, "इस टूर्नामेंट से पहले दो साल तक ग्रास कोर्ट पर कोई मैच न जीतने के बावजूद... आज मैंने जैसा खेला, उससे वाकई बहुत खुश हूं। जेस एक शानदार प्रतिद्वंद्वी और इंसान हैं; उनके खिलाफ खेलना कभी आसान नहीं होता। मैं बस आज यह मैच जीतने से खुश हूं।"

हमेशा सुर्खियों से दूर रहने वाली मजबूत दावेदार जेसिका पेगुला ने 32 वर्ष की उम्र में पहली बार सेंटर कोर्ट पर कदम रखा। उनका लक्ष्य शानदार प्रदर्शन करते हुए जल्द ही दोबारा इसी कोर्ट पर लौटना था, यानी शुक्रवार को होने वाले सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना।

इसके बजाय, उनकी अच्छी दोस्त और कभी डबल्स पार्टनर रहीं गॉफ ने ग्रास कोर्ट पर अपनी पुरानी कमजोरियों से पार पाया और बढ़ते आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए जीत हासिल की।

कुछ दिन पहले ही, 22 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी को हर तरफ से याद दिलाया जा रहा था कि वह सात साल पहले अपने शानदार डेब्यू में पहुंचे चौथे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन अब जब उन्होंने वह बाधा पार कर ली है, तो गॉफ आगे बढ़कर अपने यूएस ओपन 2023 और फ्रेंच ओपन 2025 खिताबों में और खिताब जोड़ने की उम्मीद करेंगी।

--आईएएनएस

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