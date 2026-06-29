विंबलडन: फेलिक्स गिल को मात देकर राफेल जोडर दूसरे राउंड में पहुंचे

लंदन, 29 जून (आईएएनएस)। विंबलडन 2026 में स्पेन के युवा खिलाड़ी राफेल जोडर ने शानदार शुरुआत की है। उन्होंने सोमवार को ग्रास कोर्ट पर अपने पहले टूर-लेवल मैच में ब्रिटिश वाइल्डकार्ड खिलाड़ी फेलिक्स गिल को 6-3, 6-3, 7-5 से मात देकर दूसरे राउंड में जगह बनाई।

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कम अनुभवी होने के बावजूद 19 वर्षीय जोडर ने खुद को अच्छे से ढाला। जोडर ने 11 मौकों में से 5 बार गिल की सर्विस तोड़ी और अपनी पहली सर्विस पर 84 प्रतिशत अंक जीते। यह मुकाबला 1 घंटे 56 मिनट तक चला।

जोडर ने माना कि ग्रास कोर्ट एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है, लेकिन वे जिस तरह से खेले, उससे संतुष्ट थे। मैच के बाद जोडर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सतह बाकी दो सतहों से थोड़ी अलग है। आपको हर छोटी-छोटी बात पर ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अगर आप एक गेम में अच्छी सर्विस नहीं करते, तो उस ब्रेक को वापस पाना मुश्किल होता है। आज मैंने मैच के दौरान स्थितियों को बहुत अच्छे से संभाला, इसलिए मैं खुश हूं।"

यह जोडर की वर्ल्ड नंबर 220 गिल के खिलाफ हेड-टू-हेड मुकाबलों में पहली जीत थी, जिससे उन्होंने स्पेनिश टेनिस इतिहास में अपनी जगह बनाई। वे ओपन एरा में विंबलडन में पुरुषों के सिंगल्स मेन-ड्रॉ मैच जीतने वाले छठे स्पेनिश युवा खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले जोस मोरेनो तल्लाडा, सर्गी ब्रुगुएरा, टॉमी रॉब्रेडो, राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज ऐसा कर चुके हैं।

एक शानदार सीजन के बाद जोडर 23वें सीड खिलाड़ी के तौर पर ऑल इंग्लैंड क्लब पहुंचे थे। 2025 नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स में हिस्सा लेने वाले इस खिलाड़ी ने अप्रैल में माराकेच में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता था। वे मैड्रिड और रोम में लगातार एटीपी मास्टर्स 1000 क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल भी खेला।

दूसरे राउंड में राफेल जोडर का मुकाबला स्पेन के ही पाब्लो कैरेनो बुस्टा से होगा। यह मैच रोलैंड गैरोस में उनके यादगार चौथे राउंड के मुकाबले का री-मैच होगा, जहां जोडर दो सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीते थे। डेनिस शापोवालोव के शुरुआती दौर के मैच में 6-3, 7-6(7) से पीछे रहने के बाद मैच से हट जाने के कारण कैरेनो बुस्टा ने अपनी जगह पक्की कर ली।

--आईएएनएस

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