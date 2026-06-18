विंबलडन: एक 'इश्तिहार' से शुरू हुई टेनिस प्रतियोगिता, जिसने पूरी दुनिया में पहचान बनाई

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। 'विंबलडन' टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 1877 में हुई थी। 9 जून 1877 को 'द फील्ड' पत्रिका में प्रकाशित इश्तिहार में बताया गया था कि द ऑल इंग्लैंड क्रोक्वेट एंड लॉन टेनिस क्लब 9 जुलाई से एक लॉन टेनिस मीटिंग आयोजित करने जा रहा है, जिसमें सभी इच्छुक हिस्सा ले सकते हैं। प्रवेश शुल्क एक पाउंड और एक शिलिंग है।

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आपको बता दें कि साल 1869 में 'द ऑल इंग्लैंड क्लब' को 'क्रोक्वेट' खेल के उद्देश्य से बनाया गया था। विंबडलन शहर के वर्पल रोड पर 4 एकड़ घास के मैदान को किराए पर लिया गया, जिसका कुछ समय तक क्रोक्वेट के लिए उपयोग किया गया, लेकिन धीरे-धीरे लॉन टेनिस के प्रति बढ़ती दीवनगी को देखते हुए यहां लॉन टेनिस ज्यादा खेला जाने लगा। इसी के चलते क्लब का नाम 'द ऑल इंग्लैंड क्रॉक्वेट एंड लॉन टेनिस क्लब' कर दिया गया।

विंबलडन के पहले संस्करण में पुरुष एकल ही एकमात्र स्पर्धा थी। उस समय महिलाओं को खेलने की अनुमति नहीं थी। 22 खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में विजेता के लिए चांदी की एक नक्काशीदार 'चैलेंज कप' ट्रॉफी रखी गई। उस समय प्रतियोगिता जीतने वाले के लिए नकद पुरस्कार नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ शौकिया खिलाड़ी ही हिस्सा ले रहे थे।

विंबलडन के पहले संस्करण में सिर्फ 200 लोगों की भीड़ जमा हो सकी थी, लेकिन 1880 के दशक तक इसका काफी विस्तार हो गया था। साल 1884 में 'विमेंस सिंगल्स' इवेंट की शुरुआत हुई, जिसे देखने के लिए 3,000 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जुटती थी। इसी साल 'मेंस डबल्स' को भी इसमें शामिल किया गया।

1908 लंदन ओलंपिक गेम्स में विंबलडन ने टेनिस प्रतियोगिताओं की मेजबानी की, जिसने टूर्नामेंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने में मदद की। साल 1913 में इसमें 'विमेंस डबल्स' को भी जोड़ा गया।

1950 के दशक में कई टेनिस सितारे पेशेवर बन गए थे, लेकिन विंबलडन एक शौकिया टूर्नामेंट बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। आखिरकार, साल 1968 में नियमों में बदलाव हुए। टूर्नामेंट सभी के लिए ओपन (खुले) हो गए और खिलाड़ियों को जीतने पर प्राइज मनी देने की अनुमति मिली। इसी के साथ 'ओपन एरा' की शुरुआत हुई। यही वजह है कि टेनिस के सभी प्रमुख रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों को आमतौर पर 'ओपन एरा से पहले' या 'ओपन एरा के दौरान' के रूप में बांटा जाता है।

1968 में टेनिस हमेशा के लिए बदल गया। 'ओपन एरा' ने विंबलडन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1970 के दशक में रंगीन टीवी पर इसका प्रसारण शुरू हुआ। 'पोंग' जैसे टेनिस-आधारित वीडियो गेम ने इसकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ा दी थी।

घास के मैदान पर खेले जाने वाले इकलौते टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ने टेनिस को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी समृद्ध परंपरा, प्रतिष्ठा, घास के कोर्ट, रोमांचक मुकाबले और विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों की भागीदारी ने करोड़ों दर्शकों को आकर्षित किया है।

--आईएएनएस

आरएसजी