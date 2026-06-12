वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी की मेजबानी करना आयरलैंड के लिए रोमांचक अनुभव होगा: पैट्रिक डफी

मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज होने वाली है। आयरलैंड के कॉन्सुलेट जनरल पैट्रिक डफी ने कहा है कि हम इस सीरीज को लेकर बहुत उत्साहित हैं।

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आईएएनएस से खास बातचीत में पैट्रिक डफी ने कहा, "हम इस सीरीज को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह दिखाता है कि क्रिकेट कैसे एक मजबूत एकजुट करने वाली ताकत के तौर पर काम करता है, और दुनिया के दूर-दराज के हिस्सों से लोगों को एक साथ लाता है।"

डफी ने कहा, "भारत की पुरुष क्रिकेट टीम लगातार मजबूत होती जा रही है। हमें खुशी है कि वे जल्द ही इस महीने के आखिर में बेलफास्ट में आयरलैंड की पुरुष टीम के साथ टी20 सीरीज खेलेंगे। हम इस बात से भी बहुत खुश हैं कि आयरलैंड को भारत के सबसे होनहार युवा क्रिकेट प्रतिभाओं में से एक वैभव सूर्यवंशी की मेजबानी का मौका मिलेगा। ऐसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी का हमारे यहां होना सच में रोमांचक है।"

उन्होंने कहा, "मैं इस मौके पर भारतीय पुरुष टीम को इस साल की शुरुआत में टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को सफलतापूर्वक बनाए रखने के लिए बधाई भी देना चाहूंगा। हमें टूर्नामेंट में अपनी मजबूत भागीदारी और प्रदर्शन के लिए आयरिश टीम पर भी उतना ही गर्व है।"

पैट्रिक डफी ने कहा, भारत-आयरलैंड सीरीज दोनों देशों के बीच एक बड़े और बढ़ते क्रिकेट रिश्ते का हिस्सा है। पिछले साल, हमें आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम को गुजरात में तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई थी। आयरलैंड 2030 में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप का सह-मेजबान होने पर भी बहुत खुश है। इसकी तैयारियां पहले से ही जोरों पर हैं।

उन्होंने कहा, "आयरलैंड में क्रिकेट बेशक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग भी शामिल हैं। उस समुदाय के अहम योगदान को पहचानना जरूरी है।"

पैट्रिक डफी ने कहा, आयरलैंड की करीब 2 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है। भारतीय समुदाय आयरिश समाज, संस्कृति, सूचना और तकनीक, स्वास्थ्य, वित्त, इंजीनियरिंग और कई दूसरे क्षेत्र में कीमती योगदान देते हैं। आयरलैंड भी ऐसे कुछ देशों में से एक है, जहां सरकार का प्रमुख भारतीय मूल का का रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, लियो वराडकर, आयरलैंड और भारत के बीच गहरे और सकारात्मक जुड़ाव का एक खास उदाहरण हैं।

उन्होंने अंत में कहा कि क्रिकेट, शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जरिए—एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी लगातार बढ़ रही है।

भारतीय टीम 26 और 28 जून को खेले जाने वाले 2 टी20 मैचों के लिए आयरलैंड दौरे पर जाएगी। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज कर सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएके