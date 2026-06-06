उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह ने अंडर-18 एशिया कप में सफलता पर भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को दी बधाई

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। जापान में खेले गए अंडर-18 एशिया कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस यादगार सफलता पर भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने दोनों टीमों को बधाई दी है।

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उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, "अंडर-18 एशिया कप 2026 में हमारी अंडर-18 हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। मैं पुरुषों की टीम को खिताब जीतने और महिलाओं की टीम को कांस्य पदक जीतने पर दिल से बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां हमारे युवा एथलीटों के टैलेंट, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे का सबूत हैं। उम्मीद है कि उनकी सफलता और भी कई उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और आने वाले सालों में और भी बड़ी उपलब्धियों का रास्ता बनाएगी।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महिला और पुरुष टीम को उनकी सफलता के लिए बधाई दी।

पुरुष टीम के लिए अपने एक्स अकाउंट पर शाह ने लिखा, "भारतीय पुरुष अंडर-18 हॉकी टीम को पुरुषों का अंडर-18 एशिया कप 2026 जीतने के लिए बधाई। आपने दबाव और चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय साहस की जबरदस्त ताकत दिखाई है और भारत के लिए गर्व का सुनहरा दौर लिखा है। आपकी जीत से पूरे देश में प्रेरणा की लहर दौड़ गई है।"

महिला टीम के लिए शाह ने लिखा, "अंडर-18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीतने पर महिला अंडर-18 हॉकी टीम को बधाई। आपकी इस कामयाबी से खेल और इसके चाहने वालों को जरूर बढ़ावा मिलेगा। जीत का सिलसिला जारी रखें।"

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुरुष टीम के लिए अपने बधाई संदेश में एक्स पर लिखा, "अंडर-18 एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई। फाइनल में यह शानदार जीत इंडियन हॉकी की शानदार परंपरा के साथ-साथ हमारे युवा खिलाड़ियों के टैलेंट और धैर्य का सबूत है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए टीम के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई। मेरी तरफ से, आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं।"

महिला टीम की सफलता पर बिहार के मुख्यमंत्री ने लिखा, "अंडर-18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीतने और देश का नाम रोशन करने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। यह कामयाबी भारतीय महिला हॉकी की बढ़ती ताकत और हमारे युवा खिलाड़ियों के जबरदस्त टैलेंट और क्षमता का सबूत है। इस कामयाबी के लिए टीम के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बधाई, और आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए शुभकामनाएं।"

अंडर-18 भारतीय पुरुष टीम ने शनिवार को खेले गए फाइनल में जापान को 4-1 से हराकर खिताब जीता। वहीं, महिला टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में कोरिया को 3-0 से हराया।

--आईएएनएस

पीएके