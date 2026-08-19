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खेल

हार के साथ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में समाप्त हुआ उन्नति का सफर

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हार

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। उन्नति हुड्डा का पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का सफर दूसरे राउंड में खत्म हो गया। बुधवार को उन्हें कनाडा की मिशेल ली के हाथों कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

18 साल की भारतीय खिलाड़ी अपने से ज्यादा रैंकिंग वाली कनाडा की प्रतिद्वंद्वी को चौंकाने के बहुत करीब थी, लेकिन इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक घंटे से भी कम समय तक चले मैच में उन्हें 21-11, 9-21, 21-23 से दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा।

उन्नति म्यांमार की थेत हतार थुजार को 22-20, 21-16 से सीधे गेम में हराकर दूसरे राउंड में पहुंची थीं। 2025 में उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की थी, जब उन्होंने चाइना ओपन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हराया था।

उन्नति ने शानदार शुरुआत की और तेजी से चार अंक हासिल किए और अपने इरादे साफ कर दिए। भारतीय खिलाड़ी ने अपनी बढ़त बनाए रखी और पहले गेम में 11-8 के स्कोर के साथ तीन अंकों की बढ़त के साथ इंटरवल में पहुंचीं। नेट पर ली के एक जोखिम भरे दांव की वजह से उन्नति ने एक अंक और अपनी सर्विस गंवा दी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी के पास अभी भी अच्छी बढ़त थी। उन्नति ने अपनी अनुभवी प्रतिद्वंद्वी को हर अंक के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया और फिर शानदार अंदाज में पहला गेम अपने नाम किया।

उन्नति ने पहले गेम का आत्मविश्वास दूसरे गेम में भी बरकरार रखा और 3-1 की बढ़त के साथ शुरुआत की। हालांकि, पलक झपकते ही खेल का रुख ली के पक्ष में हो गया। कनाडा की खिलाड़ी 6-4 से आगे हो गई और 11-5 की बढ़त के साथ मिड-गेम इंटरवल में पहुंचीं। उन्नति की बिना दबाव वाली गलतियों का फायदा उठाकर ली ने अपना खेल बेहतर किया और दूसरा सेट 21-9 से जीत लिया।

निर्णायक मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी ने कड़ी टक्कर दी और कुछ बेहतरीन विनर्स भी लगाए। उन्होंने लगातार पांच अंक हासिल करके 5-4 की बढ़त बना ली। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने नेट के पास गलतियां कीं, लेकिन उन्नति के पास 10-9 की मामूली बढ़त थी। अगली ही रैली में, खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से ली ने स्कोर 10-10 से बराबर कर लिया। मैच 19-19 की बराबरी का चल रहा था, तभी एक चालाकी भरे शॉट और जबरदस्त स्मैश ने उन्नति को 20-19 पर मैच पॉइंट का मौका दिया। हालांकि, वह इसे भुना नहीं पाईं। अहम मौके पर गलत शॉट खेलने की वजह से ली को वापसी करने का मौका मिला और उन्होंने 23-21 से जीत हासिल की, जिससे उन्नति को अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप डेब्यू पर दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी