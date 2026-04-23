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ational Junior Athletics : नेशनल अंडर-20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 1,000 से ज्यादा एथलीट्स लेंगे हिस्सा

तुमकुर में नेशनल जूनियर एथलेटिक्स में 1,059 खिलाड़ी एशियन U20 क्वालिफिकेशन के लिए उतरेंगे
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 23, 2026, 04:05 PM
कर्नाटक: नेशनल अंडर-20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 1,000 से ज्यादा एथलीट्स लेंगे हिस्सा

तुमकुर: तीन-दिवसीय नेशनल जूनियर (अंडर-20) एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार से कर्नाटक के तुमकुर में महात्मा गांधी स्टेडियम में होगी। इसमें कुल 1,059 प्रतियोगी हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनमें 709 पुरुष ट्रैक एंड फील्ड एथलीट शामिल हैं।

 

 

यह प्रतियोगिता अगले महीने हांगकांग में होने वाली एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाइंग इवेंट के तौर पर भी काम करेगी।

 

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) ने एशियन अंडर-20 मीट के लिए क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पहले ही घोषित कर दिए हैं। कर्नाटक में होने वाली इस तीन-दिवसीय आयु-वर्ग प्रतियोगिता में कई होनहार जूनियर एथलीट भारतीय जर्सी पहनने का अपना लक्ष्य हासिल करते नजर आएंगे।

 

शुक्रवार को पहला मेडल इवेंट पुरुषों और महिलाओं, दोनों वर्गों में 5,000 मीटर ट्रैक रेस होगी। उद्घाटन के दिन झारखंड के होनहार स्प्रिंटर पार्थ सिंह भी अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपनी काबिलियत का इम्तिहान लेते नजर आएंगे, जिनमें ओडिशा के प्रतीक महाराणा भी शामिल हैं। झारखंड के इस स्प्रिंटर का 2025 का सीजन काफी अच्छा रहा था और शुक्रवार को वह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे।

 

कर्नाटक में होने वाली यह प्रतियोगिता ओडिशा के अंतरराष्ट्रीय 400 मीटर धावक बापी हांसदा के लिए एक अच्छा मंच साबित होगी। बापी 2025 में उत्तराखंड में हुए नेशनल गेम्स के दौरान लगी चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं।

 

केरल के उभरते हुए क्वार्टर-माइलर मोहम्मद अशफाक ने भी अपनी एंट्री कंफर्म कर दी है। अशफाक हांगकांग में होने वाली एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स मीट के लिए राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की करने की भी कोशिश करेंगे।

 

पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में कुल 79 एथलीट मैदान में हैं। एंट्रीज के हिसाब से, पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 93 प्रतियोगी शीर्ष तीन स्थानों के लिए मुकाबला करेंगे। क्वार्टर-माइल दौड़ में 89 पुरुष एथलीट शीर्ष सम्मान हासिल करने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। उद्घाटन के दिन सबसे तेज महिला एथलीट का भी फैसला हो जाएगा। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 37 एंट्रीज आई हैं। पहले दिन महिलाओं की पोल वॉल्ट और डिस्कस थ्रो स्पर्धाओं में भी मेडल का फैसला होगा।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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