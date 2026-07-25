दूसरा टी20: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करे, यश ठाकुर का डेब्यू

हरारे, 25 जलाई (आईएएनएस)। भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

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जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। सर्दियों का विकेट शुरू में थोड़ा ज्यादा स्पाइसी होता है। उम्मीद है कि हमारे सीमर बढ़त बना पाएंगे। अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह उन्हें रोकने में हमारी बहुत मदद करेगा। उम्मीद है कि हम जल्दी बढ़त बना लेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि बैटिंग ऑर्डर में क्या आता है। पिच पहले गेम की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बेहतर है। इस मैच के लिए हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है।"

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने वाले थे। पिच थोड़ी अलग दिख रही है। यह पहले गेम जैसी नहीं है। मुझे लगता है कि बाउंस रहेगा। देखते हैं यह कैसा खेलता है। हमने अभी सभी लड़कों को संदेश दिया है कि वर्तमान में रहना और आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब आपको इतनी बड़ी जीत मिलती है, तो आप चीजों को आसानी से लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए इस पल का मजा लेना और यह पक्का करना जरूरी है कि हम अपनी पूरी काबिलियत से खेलें। ड्रेसिंग रूम में बहुत क्षमता है। अगर वे अपनी क्षमता पर खेले तो निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। हमने एक बदलाव किया है - अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर आए हैं।"

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर इस मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज कर रहे हैं।

भारत की प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव।

जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन: ब्रायन बेनेट, बेन करन, डायोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी।

--आईएएनएस

पीएके