दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम में शामिल किए गए, ट्रेविस हेड की जगह मिला मौका

सिडनी, 11 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए दिल्ली में जन्मे अनकैप्ड स्पिनर निखिल चौधरी को अपनी टीम में शामिल किया है। 30 साल के निखिल को ट्रेविस हेड के निजी कारणों से छुट्टियों पर जाने के बाद टीम में जगह दी गई है।

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होबार्ट हरिकेंस के इस ऑलराउंडर को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किए जाने के बाद, चौधरी 60 से ज्यादा वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले इकलौते भारतीय मूल के खिलाड़ी बन सकते हैं। इस दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले दिल्ली में जन्मे इस लेग-स्पिन ऑलराउंडर को मिडिल ऑर्डर में जगह बनाने के लिए जोएल डेविस और एरॉन हार्डी जैसे खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ये दोनों खिलाड़ी फिलहाल सिर्फ टी20 टीम का हिस्सा हैं।

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा निखिल इन दिनों बेल्जियम में ईयूटी20 प्रतियोगिता में जेबी ब्रुग्स के लिए खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर टोनी डोडेमेड को भरोसा है कि अगर यह गेंदबाजी ऑलराउंडर प्लेइंग इलेवन में सिलेक्शन की रेस जीतने में सफल रहता है, तो वह अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

डोडेमेड ने कहा, “निखिल कुछ समय से राष्ट्रीय हित के खिलाड़ी रहे हैं। वह इस टूर के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ी थे। वह ब्रिस्बेन में प्री-सीजन कैंप में स्क्वाड में शामिल हुए और ट्रेविस हेड की जगह आए हैं। पैनल उनके बिग बैश लीग की फॉर्म से बहुत प्रभावित हुआ है, खासकर पिछले सीजन में दमदार प्रदर्शन के बूते ही वह टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। वह इस साल के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स सेटअप का भी हिस्सा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “निखिल को बांग्लादेश में बहुत कीमती अनुभव मिलेगा और जब हम अगले हफ्ते यहां शुरुआती टी20 मैच के लिए टीम चुनेंगे, तो वह ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला मैच खेलने की रेस में होंगे।” दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी ने हरभजन सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ पंजाब की राज्य टीम के लिए 14 लिमिटेड ओवर के मैच खेले हैं, और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से बहुत पहले ट्रायल भी दे चुके हैं।

जब महामारी की वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर बंद हो गए, तो वह क्वींसलैंड में अपने अंकल से मिलने गए थे, जिससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अपने क्रिकेट के सपनों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तीन मुकाबलों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज चटगांव में खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 17 जून को होगा। दूसरा टी20 मुकाबला 19 जून को होगा, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 21 जून को खेला जाना है।

ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, निखिल चौधरी, कूपर कोनोली, टिम डेविड, जोएल डेविस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, एरॉन हार्डी, निखिल चौधरी, जोश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुहनेमैन, रिले मेरेडिथ, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, एडम जम्पा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस