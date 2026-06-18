द ओवल टेस्ट: ग्लेन फिलिप्स का पहला टेस्ट, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 391 रन बनाए

द ओवल, 18 जून (आईएएनएस)। ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स के पहले टेस्ट शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने द ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 391 रन बनाए। लंच तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 15 रन बना लिए थे।

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सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन फिलिप्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और अपना पहला टेस्ट शतक लगाते हुए न्यूजीलैंड को पहली पारी में 391 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। फिलिप्स आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए।

फिलिप्स ने 135 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से 100 रन बनाए। इस दौरान आठवें विकेट के लिए काइल जैमिसन (41) के साथ 87 रन की अहम साझेदारी की।

कीवी टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने भी अर्धशतक लगाया। ब्लंडेल 84 गेंदों पर 51 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके अलावा, रचिन रवींद्र ने 33, टॉम लैथम ने 27 और हेनरी निकोलस ने 24 रन बनाए थे। कीवी टीम की पारी में अतिरिक्त 53 रनों की बड़ी भूमिका रही। फिलिप्स के बाद यह पारी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

इंग्लैंड के लिए पार्ट टाइम गेंदबाज के रूप में आए जैकब बेथल सबसे सफल रहे। बेथेल ने 10 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू फिशर, सोन्नी बाकेर ने 2-2 विकेट लिए। जोश टंग को 1 विकेट मिला।

दूसरे दिन के लंच तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 15 रन बना लिए हैं। बेन डकेट 7 और एमिलो गे 8 रन बनाकर खेल रहे हैं।

इस टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने संन्यास की घोषणा कर दी थी, जबकि विवाद की वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को मैच से दूर रखा गया है।

तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट जीतकर इंग्लैंड 1-0 से आगे चल रही है।

--आईएएनएस

पीएके