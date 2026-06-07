टेस्ट मैच: 'अफगान खिलाड़ियों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया,' गावस्कर ने मेहमान टीम को सराहा

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में भले ही भारतीय टीम ने अपना दबदबा बना रखा है, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने अफगानिस्तान के लड़ने के जज्बे की तारीफ की है।

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रविवार की शुरुआत 368/3 के स्कोर से करते हुए, टीम इंडिया और भी बड़ा स्कोर बनाने की ओर बढ़ रही थी। हालांकि, अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों ने सुबह के सेशन में वापसी की और लंच तक भारत का स्कोर 475/6 कर दिया, जिसने मेजबान टीम की रफ्तार थाम दी। भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 के स्कोर पर घोषित की, लेकिन इसके बावजूद मेहमान टीम ने दूसरे दिन दूसरी नई गेंद से जबरदस्त वापसी की।

गावस्कर ने अफगानिस्तान के दृढ़ संकल्प और दूसरी नई गेंद का इस्तेमाल करने के उनके तरीके की तारीफ करते हुए 'जियो हॉटस्टार' से कहा, "आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां 368/3 से खेल शुरू करते हैं और एक बॉलिंग टीम के तौर पर थोड़ा निराश महसूस करते हैं, लेकिन अफगान खिलाड़ियों ने बहुत हिम्मत दिखाई, क्योंकि उन्हें पता था कि दूसरी नई गेंद उपलब्ध है, उन्होंने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया।"

भारत के पूर्व कप्तान के मुताबिक, अफगानिस्तान ने इस सेशन के दौरान डिसीजन रिव्यू सिस्टम (डीआरएस) का पूरा इस्तेमाल न करके एक अहम मौका गंवा दिया। उन्होंने आगे कहा, "शायद अगर वे अपने रिव्यू को लेकर बेहतर होते, तो उन्हें अपनी कोशिशों का और बेहतर नतीजा मिल सकता था, क्योंकि जो दो रिव्यू उन्होंने गंवाए, वे एक ही ओवर में थे। अगर वे उन विकेट को तब ले पाते जब गेंद नई थी, तो शायद वे कुछ और विकेट ले पाते, और शायद स्कोर 475/6 के बजाय 450/8 या उसके आसपास होता।"

गिल और पंत दोनों को अपनी पारी के दौरान बिना रिव्यू किए गए मौकों का फायदा मिला, क्योंकि विकेटकीपर अफसर जजई कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी को ऑन-फील्ड फैसलों को चुनौती देने के लिए मना नहीं पाए।

मोहम्मद सलीम साफी ने गेंदबाजी में अफगानिस्तान की कमान संभाली और नई गेंद से एक असरदार स्पेल में गिल और ध्रुव जुरेल को आउट किया, जबकि शाहिदी ने पंत का अहम विकेट लिया। भारत के 564/8 पर पारी घोषित करने के बावजूद, गावस्कर ने कहा कि अफगानिस्तान के खेलने के तरीके की तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "फिर भी, अफगानी खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना काम किया, वह वाकई काबिल-ए-तारीफ था।"

--आईएएनएस

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