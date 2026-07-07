तीसरा टी20: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, रवि बिश्नोई टीम से आउट

नॉटिंघम, 7 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज में जारी टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम पांच मुकाबलों की सीरीज में 0-1 से पीछे है। ऐसे में मेहमान खेमा मंगलवार को जारी इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगा।

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दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद मैनचेस्टर में खेला गया अगला मुकाबला इंग्लैंड ने 4 विकेट से अपने नाम करते हुए बढ़त हासिल कर ली।

नॉटिंघम में टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। वह बस एक छोटी-सी रुकावट थी जिसे आप काबू नहीं कर सकते, लेकिन खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है।"

कप्तान ने पिछले मैच में 60 रन लुटाने वाले बिश्नोई को लेकर कहा, "हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरता है। यह उनके और टीम के लिए भी सीखने का एक शानदार मौका है। देखने में तो यह पिच बहुत अच्छी लग रही है। रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव आए हैं।"

दूसरी तरफ, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, "हम तय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन टॉस जीतकर हम पहले बल्लेबाजी करते। इस टीम के साथ हमें कभी नहीं लगता कि हम गेम से बाहर हैं। भारत या किसी भी देश के खिलाफ हर गेम बड़ा होता है। हम सीरीज में 2-0 से आगे होना चाहते हैं।"

मैनचेस्टर में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। ईशान किशन सर्वाधिक 49 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 43 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग।

--आईएएनएस

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