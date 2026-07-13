टॉप ऑर्डर ने दबाव कम किया, लॉर्ड्स में खेलना हमेशा खास है: हरमनप्रीत कौर

लंदन, 13 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में 270 रनों से शानदार जीत के बाद, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों की तारीफ की। कौर ने शुरुआती दबाव को संभालने के लिए उनकी सराहना करते हुए मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने को बेहद खास अनुभव बताया।

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भारत लॉर्ड्स के मैदान पर महिला टेस्ट जीतने वाला पहला देश है। इतिहास रचने के बाद भारतीय कप्तान ने कहा, "भगवान सबसे अच्छे लेखक हैं। उन्होंने इसे बहुत अच्छे से लिखा है। सलामी बल्लेबाज हमारी सबसे बड़ी ताकत रही हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले हाफ में बल्लेबाजी की, वह देखना वाकई बहुत खास था। वे ही हमेशा जिम्मेदारी लेती हैं और हम पर से सारा दबाव हटाती हैं। इस टेस्ट मैच में भी, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वह देखना शानदार था।"

उन्होंने यह भी कहा कि 'होम ऑफ क्रिकेट' (लॉर्ड्स) में मिली जीत इंग्लैंड के मुश्किल दौरे का एक बेहतरीन समापन थी, जहां वे टी20 सीरीज 1-2 से हार गए थे और विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे।

भारतीय कप्तान ने कहा, "लॉर्ड्स में खेलना हमेशा खास होता है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने यहां एक टेस्ट मैच कराने के बारे में सोचा। उम्मीद है कि भविष्य में हमें ऐसे और भी मैच मिलेंगे। इस तरह के मैच बहुत खुशी और उत्साह लेकर आते हैं। उम्मीद है कि हमें और टेस्ट मैच मिलते रहेंगे और हम इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी।"

भले ही भारत ने रेड-बॉल क्रिकेट कम खेला हो, लेकिन इस फॉर्मेट में टीम का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। हाल ही में व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मिली हार के बाद टीम को एकजुट रखने के लिए हेड कोच अमोल मजूमदार और सपोर्ट स्टाफ से मिली रणनीतिक सलाह की तारीफ करते हुए कौर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह पूरी टीम और खासकर हमारे सपोर्ट स्टाफ की मेहनत का नतीजा है। उनमें से कई लोगों ने काफी टेस्ट क्रिकेट खेला है। वे जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कैसे आगे बढ़ता है और वे हर पल हमें फीडबैक देते रहते हैं। उन्हीं की वजह से हम अच्छा प्रदर्शन कर पाईं। मैं अमोल सर और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने इस टेस्ट मैच और पिछले टेस्ट मैच के दौरान हमारा साथ दिया। मुझे लगता है कि पिछली कुछ सीरीज हमारे पक्ष में नहीं रहीं।

भारतीय कप्तान ने विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और फील्डर्स के व्यक्तिगत योगदान की तारीफ करते हुए कहा, "वह एक बेहतरीन बल्लेबाज है। हमें उन पर पूरा भरोसा था और इसीलिए हमने उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उससे मैं बहुत खुश हूं। हमारी टीम में हमेशा एक खिलाड़ी को फील्डिंग अवॉर्ड मिलता है। इस टेस्ट मैच में हमारी पूरी टीम ने जिस तरह से फील्डिंग की, वह देखना बहुत खास था क्योंकि फील्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमने एक ग्रुप के तौर पर बहुत मेहनत की है। मैं पूरी टीम की फील्डिंग से, खासकर ऋचा के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। सभी ने मिलकर टीम के लिए अच्छा काम किया।"

--आईएएनएस

आरएसजी