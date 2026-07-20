'टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं है', रोहित के संन्यास की अफवाहों को कप्तान गिल ने किया खारिज

लंदन, 20 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चल रही तमाम तरह की अटकलों को खारिज किया है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि लॉर्ड्स में तीसरे वनडे के बाद रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की योजना बना रहे हैं।

Read More

रोहित शर्मा ने अपनी फॉर्म को लेकर उठ रहे सभी सवालों के जवाब लॉर्ड्स में बल्ले से दिए। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 110 गेंदों में 138 रनों की लाजवाब पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान रोहित ने 17 चौके और 5 छक्के लगाए। रोहित की पारी की बदौलत भारतीय टीम इंग्लैंड से मिले 388 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 360 रनों तक पहुंचने में सफल रही। हालांकि, वह टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे।

इंग्लैंड से तीसरे वनडे में भारत की 27 रनों की हार के बाद गिल से पूछा गया कि क्या उन्होंने रोहित के भविष्य के बारे में कुछ सुना है, तो कप्तान ने कहा कि टीम के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। गिल ने कहा, "उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। मुझे लगता है कि यह सब मीडिया में चल रहा है, लेकिन टीम में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।"

रोहित ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दी और कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 147 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई। गिल के पवेलियन लौटने के बाद रोहित ने विराट कोहली संग मिलकर मोर्चा संभाला और शतकीय साझेदारी निभाई। रोहित के आगे इंग्लिश गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए। रोहित की आतिशी बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि वह टीम को जीत दिलाने में सफल रहेंगे, लेकिन वह जैकब बेथेल की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।

गिल ने अपने सलामी जोड़ीदार की खूब तारीफ की और कहा कि क्रीज पर रोहित का अनुभव उनकी पार्टनरशिप में बहुत अहम था। भारतीय कप्तान ने कहा, "मुझे लगता है कि रोहित भाई ने जिस तरह से अपनी पारी को आगे बढ़ाया, वह शानदार था। ज्यादातर समय मैं नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़ा होकर बस उनकी बैटिंग देख रहा था। हमारी बातचीत मुख्य रूप से विकेट बचाए रखने के बारे में थी, क्योंकि इतने बड़े स्कोर का पीछा करने का यही एकमात्र तरीका था।"

शुभमन गिल ने आगे कहा, ""पावरप्ले के दौरान, हमने इस बारे में बात की कि क्या हमें गेंदबाजी पर अटैक करना चाहिए या नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि नई गेंद के खिलाफ अटैक करना आसान नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और फिर तेजी लेकर आए, वह शानदार था। एक बार जब वे 60 और 70 के स्कोर पर पहुंच गए, तो उन्हें खेलते हुए देखना वाकई बहुत मजेदार था।"

--आईएएनएस

एसएम/पीएम