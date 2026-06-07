तेलंगाना में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर हजारों लोगों ने 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल' में भाग लिया

हैदराबाद, 7 जून (आईएएनएस)। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में तेलंगाना में रविवार को आयोजित 'फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल' के विशेष संस्करण में हजारों नागरिकों, एथलीटों, छात्रों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर राज्य भर में साइकिल चलाने और फिटनेस गतिविधियों का व्यापक आयोजन किया गया।

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इस प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन गचीबौली प्रैक्टिस स्टेडियम में हुआ, जहां तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने वरिष्ठ मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और खेल प्रशासकों की उपस्थिति में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

खेल विभाग के अंतर्गत तेलंगाना खेल प्राधिकरण (एसएटीजी) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य भर के सैकड़ों स्थानों से प्रतिभागियों ने भाग लिया और फिटनेस, स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया।

उपस्थित लोगों में आईटीई एवं सी, उद्योग एवं वाणिज्य एवं विधायी मामलों के मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू, युवा सेवा एवं खेल मंत्री वकिति श्रीहरि, खेल सलाहकार और नई दिल्ली में सरकार के विशेष प्रतिनिधि आंध्र प्रदेश के जितेंद्र रेड्डी, विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन, तेलंगाना खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी और एसएटीजी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. ए. सोनीबाला देवी शामिल थे।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल शुक्ला ने जन स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण संरक्षण में साइकिल चलाने की भूमिका पर प्रकाश डाला और नागरिकों से फिट इंडिया मूवमेंट के उद्देश्यों के अनुरूप साइकिल को नियमित आदत के रूप में अपनाने का आग्रह किया।

प्रतिभागी सुबह जल्दी ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे और साइकिल रैली में शामिल होने से पहले ज़ुम्बा वार्म-अप सत्र में भाग लिया। राइड के बाद प्रतिभागियों को पदक वितरित किए गए, जिसके बाद सामुदायिक नाश्ते का आयोजन किया गया।

29 अगस्त, 2019 को शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। 'संडेज ऑन साइकिल' पहल तब से एक राष्ट्रव्यापी अभियान में तब्दील हो चुकी है, जिसमें 3 लाख से अधिक साइकिलिंग के शौकीन शामिल हैं और जमीनी स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सात करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई है।

तेलंगाना में आयोजित समारोह में सीआरपीएफ, भारतीय वायु सेना, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीजीडीए, ईएसआईसी, पुलिस विभाग, खेल अकादमियों, खेलो इंडिया केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, साइकिलिंग क्लबों और सॉफ्टवेयर कंपनियों के कर्मियों ने भाग लिया।

--आईएएनएस

एमएस/