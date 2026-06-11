श्रीलंका से भिड़ने के लिए भारतीय महिला अंडर-19 टीम का ऐलान, भाविका बनीं कप्तान

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली तीन मुकाबलों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला अंडर-19 टीम और कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही फॉर्मेट के लिए टीम की कमान भाविका अहिरे के हाथों में सौंपी गई है।

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यह सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का अच्छा अवसर होगी। हाल के वर्षों में उनके अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है। महाक नरवासे को दोनों प्रारूपों में उपकप्तान बनाया गया है।

सिलेक्टर्स ने दोनों फॉर्मेट में कई खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखा है। ईरा जाधव, ईश्वरी अवसरे, पूर्वा सिवाच, कुमारी पलक, काश्वी कंडीकुप्पा, गौरी गोयल, जानवी विकार और अनादी टैगड़े को टी20 और वनडे दोनों में ही मौका दिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट में पिछले कुछ वर्षों में मजबूत प्रतिभा विकास प्रणाली तैयार हुई है। कई खिलाड़ी जूनियर क्रिकेट से आगे बढ़कर सीनियर भारतीय टीम तक पहुंची हैं। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के लिए भी अहम होगी, क्योंकि वे भविष्य के अंडर-19 विश्व कप और सीनियर टीम के लिए नई प्रतिभाओं का आकलन करेंगे।

भारत अंडर-19 महिला टी20 टीम स्क्वाड: भाविका अहिरे (कप्तान और विकेटकीपर), इरा जाधव, तनिष्का शर्मा, ईश्वरी अवसरे, अवनी चावड़ा, महतो निधि, पूर्वा सिवाच, कुमारी पालक, महाक नरवासे (वीसी), काश्वी कंडीकुप्पा, मनियार मैत्री, गौरी गोयल, जान्हवी वीरकर, अनादि तागड़े और के दीक्षा (विकेटकीपर)।

भारत अंडर-19 महिला वनडे टीम स्क्वाड: भाविका अहिरे (कप्तान और विकेटकीपर), इरा जाधव, दीया यादव, ईश्वरी अवसरे, वी प्रतीक्षा, महतो निधि, पूर्वा सिवाच, कुमारी पालक, महाक नरवासे (वीसी), काश्वी कंडीकुप्पा, विधि परमार, गौरी गोयल, जान्हवी वीरकर, अनादि तागड़े और के दीक्षा (विकेटकीपर)।

भारत और श्रीलंका अंडर-19 टी20 सीरीज शेड्यूल

22 जून: पहला टी20 - चेन्नई

24 जून: दूसरा टी20 - चेन्नई

27 जून: तीसरा टी20- चेन्नई

भारत और श्रीलंका अंडर-19 वनडे सीरीज शेड्यूल

30 जून: पहला वनडे- पुडुचेरी

3 जुलाई: दूसरा वनडे- पुडुचेरी

6 जुलाई: तीसरा वनडे- पुडुचेरी

--आईएएनएस

एसएम/एएस