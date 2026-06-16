श्रीलंका में चल रही त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में अशोक शर्मा चोटिल युद्धवीर सिंह की जगह लेंगे

नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। श्रीलंका में इंडिया ए, श्रीलंका ए, और अफगानिस्तान ए के बीच वनडे फॉर्मेट की त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के लिए तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को इंडिया ए टीम में जगह दी गई है। शर्मा चोटिल गेंदबाज युद्धवीर सिंह की जगह लेंगे।

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "पुरुषों की चयन समिति ने श्रीलंका में चल रही त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में युद्धवीर सिंह की जगह अशोक शर्मा को शामिल किया है। युद्धवीर ने 13 जून को गेंदबाजी करते समय अपने दाहिने कंधे में तकलीफ बताई थी और 11 जून को फील्डिंग सेशन के दौरान भी उन्हें ऐसी ही परेशानी हुई थी।"

बयान में कहा गया, "बीसीसीआई मेडिकल टीम ने एक विशेषज्ञ से सलाह के बाद युद्धवीर को राइट रोटेटर कफ की चोट से पूरी तरह ठीक होने के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम की प्रक्रिया से गुजरने की सलाह दी है।"

अशोक ने आईपीएल 2026 में अपनी तेज गेंदबाजी से काफी असर डाला था। उन्होंने गुजरात टाइटंस (जीटी) के लिए छह मैचों में छह विकेट लिए थे। इससे पहले अशोक ने 2025/26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दस मैचों में सर्वाधिक 22 विकेट लिए थे।

यह डेवलपमेंट अशोक के आने वाले डोमेस्टिक सीज़न के लिए राजस्थान से गुजरात में कन्फर्म्ड स्विच के बाद हुआ है। वह भारत के लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में राजस्थान से गुजरात में ट्रांसफर होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं।

घरेलू क्रिकेट में अशोक अब राजस्थान की जगह गुजरात से खेलेंगे। उन्हें एनओसी मिल गई है। अशोक के टीम से जुड़ने को गुजरात टीम सेट के लिए बेहतर मान रही है।

त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए की अपडेटेड स्क्वॉड: तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, अरशद खान, अनुकूल रॉय, अशोक शर्मा।

--आईएएनएस

पीएके