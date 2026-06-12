शाई होप की कप्तानी पारी, वेस्टइंडीज ने पहले टी20 में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया

जमैका, 12 जून (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज ने पहले टी20 इंटनरेशनल मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। किंगस्टन के सबीना पार्क में श्रीलंका से मिले 148 रनों के लक्ष्य को कैरेबियाई टीम ने 19.2 ओवर में आसानी से सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत दमदार रही। पहले विकेट के लिए कप्तान होप ने ब्रैंडन किंग के साथ मिलकर 6.2 ओवर में 67 रन जोड़े। किंग ने 22 गेंदों का सामना करते हुए 37 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए। नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे शिमरोन हेटमायर ने आगाज तो शानदार अंदाज में किया, लेकिन वह 9 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद वानिंदु हसरंगा का शिकार बने।

होप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों में 65 रनों की कप्तानी पारी खेली और वह टीम को जीत दिलाकर लौटे। होप ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। रोस्टन चेज ने 26 गेंदों में 16 रन बनाए, तो रोवमैन पॉवेल 6 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक 2 विकेट वानिंदु हसरंगा ने चटकाए।

इससे पहले, श्रीलंका ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 147 रन लगाए। श्रीलंका टीम को पथुम निसांका और कुसल मेंडिस ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। निसांका 18 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, मेंडिस ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन बनाए।

लसिथ क्रुस्पुल्ले को जेसन होल्डर ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा, जबकि पवन रत्नायके ने 4 रन बनाए। एक छोर से लगातार विकेट गिरने के बावजूद कामिंदु मेंडिस एक एंड पर खड़े रहे और उन्होंने 39 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रनों की बेशकीमती पारी खेली। वहीं, दासुन शनाका ने 22 रनों का योगदान दिया।

गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर और शेमार जोसेफ ने दमदार प्रदर्शन किया। होल्डर ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो जोसेफ ने 29 रन देकर अफगानिस्तान के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। वहीं, रोस्टन चेज ने एक विकेट चटकाया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस