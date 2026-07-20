स्पेन के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर फैंस ने मनाया जश्न, बोले-फाइनल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे मेसी

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन की जीत का जश्न भारत के कई शहरों में भी मनाया गया। वहीं, अर्जेंटीना की हार से भी कई फैंस निराश नजर आए।

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स्पेन के दूसरी बार चैंपियन बनने के बाद केरल के कोझिकोड जिले के कुट्टियाडी में फैंस ने सड़कों पर उतरकर जीत का जश्न मनाया। फैंस सड़कों पर नाचते-गाते नजर आए और इसके साथ ही खूब आतिशबाजी भी की। वहीं, मुंबई में अर्जेंटीना के फैंस टीम की हार से दुखी और गुस्से में दिखाई दिए। एक फैन ने 'आईएएनएस' के साथ बात करते हुए माना कि खिताबी मुकाबले में मेसी अपना कमाल नहीं दिखा सके, जिसके चलते अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, एक अन्य फैन ने अर्जेंटीना की हार के बावजूद टीम के टूर्नामेंट में प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना के मुकाबले स्पेन ने फाइनल में ज्यादा बेहतर खेल दिखाया और उनका डिफेंस भी काफी मजबूत था।

मेघालय के शिलांग में सरकार द्वारा की गई स्पेशल स्क्रीनिंग की मदद से फैंस ने फाइनल मैच का लुत्फ उठाया और स्पेन के चैंपियन बनते ही जीत का जश्न मनाया। फैंस इस दौरान स्पेन और अर्जेंटीना की जर्सी पहने हुए भी दिखाई दिए। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुहम्मद रियाज हमीदुल्लाह ने कहा कि उन्हें अर्जेंटीना से फाइनल में भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद थी। हालांकि, उन्होंने माना कि स्पेन ने बेहतर खेल दिखाया और वह चैंपियन बनने के हकदार थे।

दिल्ली के एक फैन ने कहा कि स्पेन का प्रदर्शन फाइनल में शानदार रहा। उन्होंने कहा कि मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना के हारने से उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन स्पेन जीत का हकदार था। वहीं, एक अन्य फैन ने कहा कि अर्जेंटीना ने खिताबी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा कि फाइनल में अर्जेंटीना हद से ज्यादा डिफेंस करता हुआ नजर आया और उन्होंने अटैकिंग खेल सिर्फ आखिरी के 10 मिनट में ही खेला।

--आईएएनएस

एसएम/एएस