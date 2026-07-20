स्पेन के मिडफील्डर रोड्रि बने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जीता गोल्डन बॉल

न्यूयॉर्क, 20 जुलाई (आईएएनएस)। स्पेन ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम किया। स्पेन के मिडफील्डर रोड्रि टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाने के चलते 'गोल्डन बॉल' को अपने नाम करने में सफल रहे। यह अवॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' को दिया जाता है।

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स्पेन के मिडफील्डर रोड्रि ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाने के लिए 'गोल्डन बॉल' पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाता है। स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता। मैच का एकमात्र गोल स्पेन की ओर से फेरान टोरेस ने किया।

रोड्रि ने स्पेन के लिए सभी 8 मैच खेले और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने सबसे ज्यादा सफल पास किए, सबसे अधिक दूरी तय की और खेल में सबसे ज्यादा बार गेंद को छुआ। उनकी सटीक पासिंग और डिफेंस व अटैक के बीच बेहतरीन तालमेल ने स्पेन की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। फाइनल में रोड्रि ने 105 में से 101 पास सही किए, 80 प्रतिशत ड्यूल्स जीते और 2 गोल करने के मौके बनाए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान, अपने डिफेंडर्स की मदद करने में उनकी समझदारी भरी भूमिका के कारण ही स्पेन ने आठ मैचों में सिर्फ एक गोल खाया।

वह फुटबॉल इतिहास में वर्ल्ड कप, यूईएफए चैंपियंस लीग और बैलन डी'ओर जीतने वाले केवल 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। 2024 में बैलन डी'ओर जीतने के बाद अब उन्होंने वर्ल्ड कप की 'गोल्डन बॉल' भी अपने नाम कर ली। इससे पहले, वे यूरोपियन चैंपियनशिप में भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीत चुके हैं। स्पेन के ही पाउ कुबारसी को 'यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया, जबकि गोलकीपर उनाई साइमन ने 7 क्लीन शीट के साथ 'गोल्डन ग्लव' पुरस्कार को अपने नाम किया।

फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल विजेताओं की लिस्ट:

1978: मारियो केम्प्स (अर्जेंटीना)

1982: पाओलो रॉसी (इटली)

1986: डिएगो माराडोना (अर्जेंटीना)

1990: साल्वाटोर शिलासी (इटली)

1994: रोमारियो (ब्राजील)

1998: रोनाल्डो (ब्राजील)

2002: ओलिवर काह्न (जर्मनी)

2006: जिनेदिन जिदान (फ्रांस)

2010: डिएगो फोर्लान (उरुग्वे)

2014: लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)

2018: लुका मोड्रिक (क्रोएशिया)

2022: लियोनेल मेस्सी (अर्जेंटीना)

2026: रोड्रि (स्पेन)

--आईएएनएस

एसएम/एएस