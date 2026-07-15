सीएम हिमंता बिस्वा का फुटबॉल फैंस को तोहफा, गुवाहाटी में चार दिन के लिए बढ़ाया रेस्टोरेंट के बंद होने का समय

गुवाहाटी, 15 जुलाई (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को घोषणा की है कि गुवाहाटी में रेस्टोरेंट अगले चार दिनों तक सुबह 3.30 बजे तक खुले रह सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि फुटबॉल फैंस बिना किसी परेशानी के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का लुत्फ ले सकें।

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मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि गुवाहाटी जिला प्रशासन को 15, 16, 19 और 20 जुलाई को रेस्टोरेंट के बंद होने का समय सुबह 3.30 बजे तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। इस फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "फुटबॉल लोगों को जोड़ता है, और हम चाहते हैं कि हमारे खेल प्रेमी बिना किसी परेशानी के फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल का आनंद लें।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय मांग के आधार पर असम के अन्य जिलों में भी इसी तरह की छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा, "मैंने अन्य जिलों के जिला प्रशासनों को भी इसी तरह समय बढ़ाने की अनुमति देने का अधिकार दिया है, जहां भी रेस्टोरेंट मालिकों के संघों से अनुरोध और स्थानीय जनता की मांग हो।"

इस कदम से उन फुटबॉल प्रेमियों को फायदा होने की उम्मीद है जो बड़ी स्क्रीन पर देर रात के अंतरराष्ट्रीय मैच देखने के लिए रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य जगहों पर इकट्ठा होते हैं। वर्ल्ड कप अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में पूरे असम, खासकर फुटबॉल के बड़े केंद्र गुवाहाटी में, होटल, रेस्तरां, कैफे और स्पोर्ट्स बार जैसी जगहों पर मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

रेस्टोरेंट के खुलने के समय में यह अस्थायी छूट लोगों को मैच देखने की सुविधा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि फैंस तय जगहों पर मैचों का आनंद ले सकें। मुख्यमंत्री ने लोगों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने की अपील भी की। उन्होंने अपने संदेश में कहा, "इस शानदार खेल का आनंद जिम्मेदारी से लें।"

राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में असम में खेलों को बढ़ावा देने और खेल से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह ताजा फैसला बड़े वैश्विक खेल आयोजनों के लिए लोगों के उत्साह को ध्यान में रखने और साथ ही स्थानीय व्यवसायों को देर रात के मैचों के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा करने का मौका देने की सरकार की कोशिश को दिखाता है।

--आईएएनएस

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