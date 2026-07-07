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सीडब्ल्यूजी 2030 की मेजबानी की ओर गुजरात का बड़ा कदम, आयोजन कंपनी संग शुरू हुई औपचारिक योजना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 07, 2026, 02:35 PM
सीडब्ल्यूजी 2030 की मेजबानी की ओर गुजरात का बड़ा कदम, आयोजन कंपनी संग शुरू हुई औपचारिक योजना

गांधीनगर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2030' की तैयारियों की दिशा में एक और कदम उठाया है। उप-मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय मल्टी-स्पोर्ट इवेंट के आयोजन के लिए जरूरी रोडमैप, योजना और तालमेल पर चर्चा करने के लिए गेम्स की आयोजन कंपनी के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, संघवी ने कहा कि यह बैठक कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को गुजरात लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने लिखा, "इस प्रतिष्ठित वैश्विक खेल आयोजन की मेजबानी के लिए जरूरी रोडमैप, योजना और मिलकर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा करने के लिए आयोजन कंपनी के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में शामिल हुआ। हम सभी मिलकर विश्व-स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलीट्स के लिए अवसर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"

यह बैठक अहमदाबाद के कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान शहर के तौर पर पुष्टि होने के बाद राज्य की तैयारियों का हिस्सा है। यह इस इवेंट का 100वां (शताब्दी) संस्करण होगा। ये गेम्स अक्टूबर 2030 में भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। इससे पहले भारत ने साल 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया था।

हाल के महीनों में तैयारी का काम तेजी से आगे बढ़ा है, क्योंकि गुजरात गेम्स के लिए गवर्नेंस और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहा है।

अधिकारी योजना, बुनियादी ढांचे का विकास, ऑपरेशनल तालमेल और इवेंट के आयोजन की देखरेख के लिए एक समर्पित आयोजन कंपनी बनाने पर काम कर रहे हैं। इस ढांचे का मकसद राज्य और केंद्र सरकारों, खेल निकायों और गेम्स की मेजबानी के लिए जिम्मेदार अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना है।

आगामी वैश्विक खेल आयोजनों के लिए वेन्यू और सुविधाओं को तैयार करने का काम भी चल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों में 74 कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के एथलीट्स के शामिल होने की उम्मीद है।

अहमदाबाद की सफल बोली भारत की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत वह बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के मेजबान के तौर पर अपनी साख मजबूत कर रहा है, साथ ही ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी करने की उसकी महत्वाकांक्षा भी इसमें शामिल है।

--आईएएनएस

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