सीडब्ल्यूजी 2026: स्विमिंग में ऑस्ट्रेलिया ने एक ही दिन में जीते तीन गोल्ड मेडल

ग्लासगो, 25 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 की स्विमिंग और पैरा-स्विमिंग प्रतियोगिताओं में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने कुल तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जिनमें एक पैरा-स्विमिंग का मेडल भी शामिल रहा।

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वहीं, साउथ अफ्रीका और मेजबान स्कॉटलैंड ने भी एक-एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दिन की शुरुआत महिलाओं की 400 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा से हुई, जहां ऑस्ट्रेलिया की लानी पैलिस्टर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। न्यूजीलैंड की एरिका फेयरवेदर ने सिल्वर और ऑस्ट्रेलिया की जेना फॉरेस्टर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस जीत के साथ पैलिस्टर्स अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मां जैनेल और गॉडमदर डॉन फ्रेजर की तरह कॉमनवेल्थ चैंपियन बनीं।

जीत के बाद पैलिस्टर्स ने कहा कि यह उनके लिए बेहद खास पल है। उन्होंने कहा कि अपनी मां और डॉन फ्रेजर की तरह गोल्ड जीतना गर्व की बात है। उन्होंने अपना पहला मेडल जीतने की खुशी जताई और कहा कि प्रतियोगिता की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल्ड के साथ होना शानदार है। उन्होंने न्यूजीलैंड की एरिका फेयरवेदर की भी तारीफ की और कहा कि दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करती आ रही हैं और हर रेस रोमांचक होती है।

ऑस्ट्रेलिया की जेना फॉरेस्टर ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया। रेस के शुरुआती हिस्से में उनकी साथी तैराक हैना फ्रेडरिक्स आगे चल रही थीं, लेकिन आखिरी चरण में फॉरेस्टर ने तेजी दिखाते हुए बाजी को अपने नाम कर लिया। इससे पहले, वह 400 मीटर फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज जीत चुकी थीं और उन्होंने एक ही दिन में दो मेडल अपने नाम किए।

इस स्पर्धा में स्कॉटलैंड की केटी शनाहन ने सिल्वर मेडल जीतकर घरेलू दर्शकों को खुश होने का मौका दिया। खास बात यह रही कि उन्होंने उसी पूल में यह सफलता हासिल की, जहां उन्होंने तैराकी की शुरुआत की थी। पैरा-स्विमिंग में साउथ अफ्रीका के नाथन हेंड्रिक्स ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने मेजबान स्कॉटलैंड के पसंदीदा तैराक स्टीफन क्लेग को पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल दिलाया।

महिलाओं की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 पैरा-स्विमिंग स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया की जेना जोन्स ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। यह ग्लासगो 2026 में पैरा-स्विमिंग का पहला गोल्ड मेडल था। वहीं, वेल्स की एला लेटन-जोन्स ने सिल्वर जीतकर अपने देश के लिए भी पहला मेडल हासिल किया।

दिन का समापन मेजबान स्कॉटलैंड के स्टार तैराक डंकन स्कॉट की शानदार जीत के साथ हुआ। स्कॉट ने पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल स्पर्धा में 1 मिनट 56.38 सेकेंड का समय निकालते हुए गोल्ड मेडल जीता और नया गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। रेस के दौरान दर्शकों ने "नो स्कॉटलैंड, नो पार्टी" के नारों से पूरा माहौल उत्साह से भर दिया। स्कॉट की इस जीत ने घरेलू दर्शकों के जश्न को और यादगार बना दिया।

परिणाम:

महिलाओं की 400 मीटर फ्रीस्टाइल

1. लानी पैलिस्टर्स (ऑस्ट्रेलिया)

2. एरिका फेयरवेदर (न्यूजीलैंड)

3. जेना फॉरेस्टर (ऑस्ट्रेलिया)

महिलाओं की 200 मीटर बैकस्ट्रोक

1. जेना फॉरेस्टर (ऑस्ट्रेलिया)

2. केटी शनाहन (स्कॉटलैंड)

3. हैना फ्रेडरिक्स (ऑस्ट्रेलिया)

पैरा स्विमिंग पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 फाइनल

1. नाथन हेंड्रिक्स (साउथ अफ्रीका)

2. स्टीफन क्लेग (स्कॉटलैंड)

3. मैथ्यू रेडफर्न (इंग्लैंड)

महिलाओं की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13

1. जेना जोन्स (ऑस्ट्रेलिया)

2. एला लेटन-जोन्स (वेल्स)

3. किराली हेस (ऑस्ट्रेलिया)

पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले

1. डंकन स्कॉट (स्कॉटलैंड)

2. लुईस क्लेयरबर्ट (न्यूजीलैंड)

3. टॉम डीन (इंग्लैंड)

--आईएएनएस

एसएम/एएस