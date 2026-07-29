सीडब्ल्यूजी 2026 : पीएम मोदी ने सिल्वर मेडल विजेता हरजिंदर और गुलवीर को दी बधाई

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरजिंदर कौर और गुलवीर सिंह को बधाई दी। इन दोनों ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीते। प्रधानमंत्री ने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन (पर्सनल बेस्ट) के लिए वेटलिफ्टर हरजिंदर की तारीफ की।

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प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, "उन्हें पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण तारीफ के काबिल है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"

मंगलवार को महिलाओं की 69 किग्रा वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में सफलता के लिए हरजिंदर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, "ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 69 किग्रा स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने पर हरजिंदर कौर को बधाई। यह भी उल्लेखनीय है कि कल उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। खेलों में हमारे वेटलिफ्टर्स का इतना अच्छा प्रदर्शन देखना खुशी की बात है। हरजिंदर को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

हरजिंदर ने कुल 227 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने स्नैच में 101 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 126 किग्रा वजन उठाया। इस पोडियम फिनिश ने ग्लासगो में भारत के शानदार वेटलिफ्टिंग अभियान को और मजबूत किया।

प्रधानमंत्री ने गुलवीर सिंह की भी तारीफ की, जिन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीतने वाला पहला भारतीय बनकर इतिहास रचा।

उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि गुलवीर ने ग्लासगो में कमाल कर दिया! पुरुषों की 10,000 मीटर इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई। उनका कमिटमेंट और लगन तारीफ के काबिल है। आगे की कोशिशों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

गुलवीर ने बारिश के कारण मुश्किल हालात में यादगार प्रदर्शन किया और 27:49.78 का समय लेकर ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे।

इन दो पोडियम फिनिश से गेम्स में भारत के मेडल की संख्या बढ़कर 12 हो गई। जहां हरजिंदर ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग में भारत की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाया, वहीं लंबी दूरी की दौड़ में गुलवीर की कामयाबी ने खेल के सबसे बड़े मंचों में से एक पर भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक अहम उपलब्धि हासिल की।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम