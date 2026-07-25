सीडब्ल्यूजी 2026: झंडू कुमार ने दिलाया भारत को पहला मेडल, पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज

ग्लासगो, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही ग्लासगो में भारत ने मेडल टैली में अपना खाता भी खोल लिया है।

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दो ग्रुप वाले मुकाबले में झंडू ने 130.9 के बेस्ट रिजल्ट के साथ ग्रुप बी में टॉप किया। उन्होंने युगांडा के डेनिस म्बाजीरा (114.1) और ऑस्ट्रेलिया के बेन राइट (110.9) को आसानी से पीछे छोड़ते हुए मेडल की दौड़ में जगह बनाई। हालांकि, कंबाइंड स्टैंडिंग में नाइजीरिया के रिलुवान इदरीस ने 132.8 की बेस्ट ओवरऑल लिफ्ट के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने 131.0 के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। झंडू की 130.9 की लिफ्ट ब्रॉन्ज मेडल पक्का करने के लिए काफी थी। सिल्वर मेडल के लिए हुए कड़े मुकाबले में वे हार्डिंग से सिर्फ 0.1 पीछे रहे।

1 जनवरी 1997 को बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में जन्मे झंडू जन्म से ही पोलियो से ग्रस्त थे। सब्जी बेचने वाले के बेटे झंडू एक साधारण परिवार से आते हैं, और उन्होंने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से आर्थिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने 2017 में पैरा-एथलीट के तौर पर अपने खेल करियर की शुरुआत की और एफ55 शॉट पुट और डिस्कस थ्रो इवेंट्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई जिला और राज्य-स्तरीय मेडल जीते। इस दौरान, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पावरलिफ्टिंग में उनकी दिलचस्पी जगी। एक राज्य चैंपियनशिप में मिली सलाह के बाद, उन्होंने पैरा पावरलिफ्टिंग को अपना लिया।

इससे पहले दिन में, अशोक मलिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के लाइटवेट पैरा-पावरलिफ्टिंग इवेंट में पोडियम पर जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गए। उन्होंने 200 किलोग्राम की शानदार बेस्ट लिफ्ट के बावजूद 143.8 प्वाइंट्स के साथ चौथा स्थान हासिल किया। मलिक पूरे प्रतियोगिता के दौरान मेडल की दौड़ में बने रहे, लेकिन आखिर में मलेशिया के बॉनी बुन्याऊ गुस्टिन से पीछे रह गए, जिन्होंने 153.5 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स के मौजूदा चैंपियन और इस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर गुस्टिन भारतीय खिलाड़ी की चुनौती का सामना करते हुए पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रहे।

इंग्लैंड के मार्क स्वान ने 222 किलोग्राम का टॉप लिफ्ट हासिल करके 153.9 प्वाइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। नाइजीरिया के कई बार के पैरालंपिक मेडलिस्ट रोलैंड एज़ुरुइक प्वाइंट्स के मामले में स्वान के बराबर रहे, लेकिन काउंटबैक नियम की वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। उनका बेस्ट लिफ्ट 185 किलोग्राम था। यह इवेंट ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल इवेंट भी था।

भारत के दूसरे खिलाड़ी परमजीत कुमार, 135.6 प्वाइंट्स के साथ सातवें स्थान पर रहे। स्कॉटलैंड के फिनले डेविडसन 141.4 प्वाइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर रहे, और उनके बाद नाइजीरिया के इब्राहिम दाउदा 140.1 प्वाइंट्स के साथ छठे स्थान पर रहे। केन्या के न्गुंगी मारिंगा ने 127.0 प्वाइंट्स, ऑस्ट्रेलिया के डैनियल बॉस ने 123.3 प्वाइंट्स, कैमरून के बेलिंगा मांगा ने 103.9 प्वाइंट्स, सोलोमन आइलैंड्स के मोफेट टोलोमे ने 94.0 प्वाइंट्स और माल्टा के निक मर्सिएका ने 92.5 प्वाइंट्स हासिल किए।

--आईएएनएस

एसएम/एएस