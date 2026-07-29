सीडब्ल्यूजी 2026: गृह मंत्री अमित शाह ने सिल्वर मेडल जीतने पर दी गुलवीर-हरजिंदर को बधाई

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 में सिल्वर मेडल जीतने पर गुलवीर सिंह और हरजिंदर कौर को बधाई दी है। गृह मंत्री ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में इतिहास रचने के लिए गुलवीर की तारीफ की। इसके साथ ही देश के लिए वेटलिफ्टिंग में एक और मेडल जीतने पर हरजिंदर के प्रदर्शन को भी सराहा।

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गुलवीर की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए पहला मेडल हासिल करने का शानदार रिकॉर्ड बनाने के लिए गुलवीर सिंह को बधाई। आपकी यह उपलब्धि उभरते हुए खिलाड़ियों को देश के लिए और सम्मान जीतने के लिए प्रेरित करेगी। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

गुलवीर ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। ग्लासगो में बारिश के बीच, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुलवीर लीडिंग ग्रुप के साथ बने रहे और आखिरी लैप में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए रेस को 27:49.78 सेकंड में पूरा किया।

इस नतीजे ने गुलवीर की उपलब्धियों की बढ़ती सूची में एक और बड़ी कामयाबी जोड़ दी है। उनकी उपलब्धियों में पहले से ही एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल शामिल हैं, जिससे भारत के बेहतरीन लॉन्ग-डिस्टेंस रनर्स में से एक के तौर पर उनकी पहचान और मजबूत हुई है।

अमित शाह ने वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर की भी तारीफ की, जिन्होंने महिलाओं के 69 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे सफल खेलों में से एक में देश के शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा, "वेटलिफ्टिंग में भारत का मेडल जीतने का सिलसिला जारी है। बहुत बढ़िया, हरजिंदर कौर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 69 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल के साथ यह शानदार जीत आपकी कड़ी मेहनत और लगन को दर्शाती है। आपके रास्ते में और भी कई जीतें आएंगी।"

हरजिंदर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में कुल 227 किलो का भार उठाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच राउंड में 101 किलो वजन उठाया, जबकि क्लीन एंड जर्क राउंड में 126 किलो का भार उठाते हुए अपना बेस्ट प्रदर्शन किया। कनाडा की शार्लेट सिमोन्यू ने कुल 240 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नया फीबे हेमन ने 218 किलोग्राम के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।

पंजाब की इस वेटलिफ्टर की पोडियम फिनिश ने ग्लासगो गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भारत के शानदार प्रदर्शन को और मजबूत किया, जहां यह खेल एक बार फिर देश के कुल मेडल टैली में सबसे अधिक योगदान देने वाले खेलों में से एक बनकर उभरा है। एथलेटिक्स में गुलवीर का ऐतिहासिक सिल्वर मेडल और वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर की सफलता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के अभियान में एक और यादगार अध्याय जोड़ा।

--आईएएनएस

एसएम/एएस