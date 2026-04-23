Rajasthan Royals : 7 मुकाबलों में सिर्फ 81 रन, कप्तान बनते ही 'छूमंतर' हुई रियान पराग की फॉर्म

नई दिल्ली: 7 मुकाबलों में सिर्फ 81 रन, 13 का बल्लेबाजी औसत और महज 117 का स्ट्राइक रेट। ये राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान रियान पराग के आईपीएल 2026 के अब तक के आंकड़े हैं। कप्तानी संभालते ही मानो रियान की फॉर्म ही इस सीजन छूमंतर हो गई है।

रियान पराग आईपीएल 2026 में रनों के लिए बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। इस सीजन उनके बल्ले से एक अर्धशतक तक नहीं निकला है और उनका सर्वाधिक स्कोर अब तक 20 रन रहा है। आमतौर पर चौके-छक्के लगाने के लिए मशहूर रियान 7 मुकाबलों के बाद सिर्फ 6 चौके और 5 छक्के ही लगा सके हैं। बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी रियान 19 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 20 रन ही बना सके।

रियान इस सीजन अभी तक नंबर चार और पांच की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। हालांकि, रियान उस कदर खुलकर खेलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। अपनी आक्रामक शैली से मैच का रुख पलटने वाले रियान पराग आईपीएल 2026 में पारी को बुनने का प्रयास करते हुए नजर आए हैं, लेकिन यह अंदाज उनकी बल्लेबाजी को सूट नहीं कर रहा है।

कप्तानी का दबाव भी कुछ हद तक उनकी बल्लेबाजी में साफतौर पर दिख रहा है। रियान की खराब फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के सस्ते में आउट होने के बाद टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी रियान के कंधों पर है, लेकिन वह अब तक उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं।

हालांकि, आईपीएल 2026 में रियान पराग की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने अब तक खेले 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबलों में ही राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा है। रियान ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल बखूबी अंदाज में किया है। एलएसजी के खिलाफ आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में आरआर के गेंदबाज 160 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में सफल रहे थे। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एलएसजी की पूरी टीम को 119 रनों पर समेट दिया था।

--आईएएनएस