Real Madrid News : रियल मैड्रिड को लगा दोहरा झटका, चोट के चलते गुलर और मिलिटाओ पूरे सीजन से बाहर

मैड्रिड: स्पेनिश फुटबॉल की बड़ी टीम रियल मैड्रिड को सीजन के अंत से पहले दोहरा झटका लगा है। टीम के मिडफील्डर अर्दा गुलर और डिफेंडर एडर मिलिटाओ मसल्स इंजरी की वजह से बाकी घरेलू सीजन से बाहर हो गए हैं।

मिलिटाओ को इस हफ्ते की शुरुआत में डेपोर्टिवो अलावेस पर रियल मैड्रिड की 2-1 की जीत के दौरान चोट लगी थी, जबकि गुलर को रियल बेटिस के खिलाफ होने वाले मैच से पहले गुरुवार को ट्रेनिंग के दौरान यह दिक्कत हुई। शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों की अपनी चोटों की वजह से सीजन खत्म होने से पहले वापसी करने की उम्मीद नहीं है।

एक आधिकारिक बयान में, क्लब ने कन्फर्म किया कि गुलर के दाहिने पैर के बाइसेप्स फेमोरिस में मसल्स इंजरी हुई है। बयान में कहा गया, "रियल मैड्रिड मेडिकल सर्विसेज ने गुरुवार को हमारे खिलाड़ी अर्दा गुलर के टेस्ट किए, जिसके बाद पता चला कि उनके दाहिने पैर के बाइसेप्स फेमोरिस में मसल्स इंजरी है।"

इसके तुरंत बाद रियल मैड्रिड ने मिलिटाओ पर एक अलग अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया कि ब्राजील के सेंटर-बैक को भी ऐसी ही चोट लगी है, लेकिन उनके बाएं पैर में। क्लब ने कहा, "रियल मैड्रिड मेडिकल सर्विसेज ने आज हमारे खिलाड़ी एडर मिलिटाओ के टेस्ट किए, जिसके बाद पता चला कि उनके बाएं पैर के बाइसेप्स फेमोरिस में मसल इंजरी है।" हालांकि क्लब ने उनके ठीक होने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन ऐसी चोटों में आमतौर पर कई हफ्तों का रिहैबिलिटेशन लगता है, जिससे दोनों खिलाड़ी ला लीगा सीजन के बाकी बचे मैच से बाहर हो गए हैं।

इस झटके के बावजूद, उनकी अपनी-अपनी नेशनल टीमों के लिए कुछ अच्छी खबर है। उम्मीद है कि गुलर आने वाले फीफा वर्ल्ड कप में तुर्की का प्रतिनिधित्व करने के लिए समय पर ठीक हो जाएंगे, जो 11 जून से यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा, जबकि मिलिटाओ के भी ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए ब्राजील में शामिल होने के लिए फिट होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस