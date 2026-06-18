रक्षा खडसे ने एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की तैयारियों का जायजा लिया

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने गुरुवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026' की तैयारियों का जायजा लिया। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय आयोजन 19 से 24 जून तक होना है।

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चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभारंभ 19 जून 2026 को शाम 6:00 बजे से भारत मंडपम (प्रगति मैदान) के हॉल नंबर 2-3 में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगा। 'एक सपना, एक तलवार, एक गौरव' थीम वाले इस आयोजन में फेंसिंग, खेल उपलब्धियों और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का सम्मान किया जाएगा।

उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में खेल जगत की हस्तियां भी मौजूद रहेंगी, जिनमें फेडरेशन इंटरनेशनल डी'एस्क्रीम (एफआईई) के कार्यवाहक अध्यक्ष अब्देलमोनीम अल हुसैनी; फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया (एफसीए) के अध्यक्ष महामहिम इंजीनियर शेख सलेम बिन सुल्तान अल कासिमी; और पैन अमेरिकन फेंसिंग कन्फेडरेशन (पीएएफसी) के अध्यक्ष विटाली लोगविन ग्रेचुहिन शामिल हैं।

इस दौरान रक्षा खडसे के साथ फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सतेज पाटिल और एसोसिएशन के महासचिव राजीव मेहता भी मौजूद थे। उन्होंने प्रतियोगिता के बुनियादी ढांचे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं, तकनीक-आधारित रेफरी सिस्टम और चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए की जा रही अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन में 36 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें कुल 787 मान्यता प्राप्त प्रतिभागी शामिल हैं, जैसे कि 406 एथलीट, 75 कोच, 9 प्रबंधक, 13 सहायक कर्मचारी, 40 प्रतिनिधि, 28 स्वयंसेवक और 151 स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) के कर्मचारी।

इस मौके पर खडसे ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत तेजी से एक वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। खेलो भारत नीति 2025 खेल अवसंरचना को मजबूत करने, खिलाड़ियों का समर्थन करने, उभरते खेलों को बढ़ावा देने और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है। एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 इसी दृष्टिकोण को दर्शाती है और वैश्विक खेल मंच पर भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को बहुमूल्य अवसर प्रदान करती हैं, खेल उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती हैं और एक जीवंत एवं भविष्य के लिए तैयार खेल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।"

मंत्री ने चैंपियनशिप के लिए टीम की तैयारियों पर भरोसा जताया और आयोजन को सफल बनाने के लिए फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तकनीकी अधिकारियों और इसमें शामिल सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भाग लेने वाले सभी एथलीट्स को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि यह चैंपियनशिप भारत में फेंसिंग के विकास को बढ़ावा देने के साथ पूरे एशिया में खेल उत्कृष्टता और सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगी।

--आईएएनएस

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