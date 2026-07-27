राजा मुथुपंडी के सिल्वर मेडल जीतने पर केंद्रीय खेल मंत्री ने दी बधाई, लिखा-इंडियन वेटलिफ्टिंग के लिए गर्व का पल

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में राजा मुथुपंडी ने सिल्वर मेडल जीता है। उनके इस कारनामे पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बधाई दी है।

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डॉ. मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "इंडियन वेटलिफ्टिंग के लिए गर्व का पल! राजा मुथुपंडी को पुरुषों की 65 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर बहुत-बहुत बधाई।"

आईएएनएस से बातचीत करते हुए राजा मुथुपंडी ने कहा, "मैंने गोल्ड जीतने के लिए उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ट्रेनिंग में जैसा मैं परफॉर्म कर रहा था, उसके मुकाबले यह मेरा बेस्ट भी नहीं था। फिर भी, मैं सिल्वर मेडल जीतकर खुश हूं। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन और अपने कोच विजय शर्मा को इस पूरे सफर में मेरा साथ देने और इस मुकाम तक पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।" उन्होंने कहा कि इस इवेंट से मुझे सीख मिली कि अभी मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी।

राजा मुथुपंडी के सिल्वर मेडल जीतने पर इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट सहदेव यादव ने कहा, "मैं राजा के परफॉर्मेंस से पूरी तरह खुश नहीं हूं। उसने पहले 172 किलोग्राम उठाया था और अगर उसने अपनी सभी कोशिशें सफलतापूर्वक पूरी कर ली होतीं, तो वह गोल्ड मेडलिस्ट को कड़ी टक्कर दे सकता था। इस लेवल पर एक लिफ्ट मिस होने से बहुत फर्क पड़ता है। वह अब एक खास उम्र में भी पहुंच गया है और हम अगली पीढ़ी के लिफ्टर्स को तैयार कर रहे हैं। जहां तक ​​मीराबाई की बात है, उसने अच्छा परफॉर्म किया और ज्यादा जोर नहीं लगाया क्योंकि हम उसे एशियन गेम्स के लिए हायर वेट कैटेगरी में तैयार कर रहे हैं।"

मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उनके इस कारनामे पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा था, "इंडियन वेटलिफ्टिंग में एक और शानदार चैप्टर! टैलेंटेड मीराबाई चानू ने एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार परफॉर्मेंस देकर गोल्ड जीतकर अपनी स्किल्स दिखाईं। लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और अपने नाम चौथा सीडब्ल्यूजी मेडल लेकर, वह हर इंडियन के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई हैं। उन्हें बधाई! आगे की कोशिशों के लिए शुभकामनाएं।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम