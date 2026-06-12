रोहित शर्मा अफगानिस्तान वनडे सीरीज में बड़े शतक बनाना चाहेंगे: पीयूष चावला

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। भारत के पूर्व लेग स्पिनर पीयूष चावला ने कहा है कि अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा शनिवार से धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू में वो बड़े शतक बनाने के लिए बेताब होंगे जिनकी फैंस और टीम उनसे उम्मीद करती है।

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पीयूष चावला ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "जब आप भारत के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, तो आप क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं क्योंकि, आप कितनी भी नेट प्रैक्टिस क्यों न करें, एक अंतरराष्ट्रीय मैच, चाहे विरोधी टीम कोई भी हो, एक अलग चुनौती होती है। एक बल्लेबाज के तौर पर, आप बड़े रन बनाना चाहते हैं। अगर रोहित पूरी तरह से फिट है, तो वह वो बड़े शतक बनाना चाहेंगे जिनकी हर कोई उनसे उम्मीद करता है। तेज 40 और 50 रन से अधिक, टीम रोहित से 100 गेंदों पर 120-130 रन की पारी चाहेगी।"

चावला ने कहा, "सीरीज के दौरान गुरनूर, हर्ष दुबे और प्रिंस यादव तीनों को मौका मिल सकता है। मुझे लगता है कि प्रिंस यादव को मौका मिलने की सबसे मजबूत उम्मीद है। सिर्फ विजय हजारे ट्रॉफी में ही नहीं, आईपीएल में भी, दबाव में, उसने अपने प्लान को पूरा किया, लगातार यॉर्कर फेंके और विकेट लिए। इसलिए, मेरी नजरें निश्चित रूप से उस पर होंगी।"

विराट कोहली की गैरमौजूदगी में नंबर तीन पर कौन खेलेगा और हार्दिक पांड्या के न होने पर गेंदबाजी संयोजन क्या होगा? इस पर चावला ने कहा कि प्लेइंग इलेवन में उन खाली जगहों को भरने के लिए यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को चुना जाना चाहिए।

चावला ने कहा, "यशस्वी जायसवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जो आखिरी वनडे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, उसमें सेंचुरी बनाई थी। अभी के फॉर्म को देखते हुए, मुझे लगता है कि ईशान किशन को मौका मिलेगा। जब आप वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक बैकअप विकेटकीपर की जरूरत होती है, इसलिए वह दोनों रोल, एक बैकअप ओपनर और एक बैकअप कीपर के लिए फिट बैठते हैं।"

उन्होंने कहा, "स्पिनरों में, मैं वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के साथ जाऊंगा। वॉशिंगटन नंबर 8 तक बल्लेबाजी क्रम बढ़ाते हैं, और कुलदीप बीच के ओवरों का ध्यान रखेंगे। अगर आप उनके वनडे के नंबर देखें, तो बहुत कम गेंदबाज उनके आस-पास भी हैं। तेज गेंदबाजों में, मैं चाहूंगा कि अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ मैच मिले।"

चावला ने अंत में कहा, "जब भी आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो फोकस उनके स्पिनर्स पर होती है, खासकर व्हाइट-बॉल क्रिकेट में। उनके पास बीच के ओवरों में राशिद खान और मोहम्मद नबी होंगे। भारतीय बल्लेबाजों और इन स्पिनरों के बीच एक दिलचस्प संघर्ष देखने को मिलेगा।"

--आईएएनएस

पीएके