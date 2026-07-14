रोहित, बुमराह और कुलदीप की वापसी से टीम इंडिया मजबूत होगी: अभिषेक नायर

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर का मानना ​​है कि इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी से भारत की बल्लेबाजी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि रोहित का अनुभव और शॉर्ट-पिच गेंदबाजी के खिलाफ उनकी कामयाबी का असर तुरंत दिखेगा।

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अभिषेक नायर ने जियोस्टार पर कहा, "टी20 सीरीज में भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती शॉर्ट पिच गेंद थी। रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो शॉर्ट-पिच गेंदबाजी का बखूबी फायदा उठाते हैं और उस पर खूब रन बनाते हैं। अगर आप विदेशी पिचों पर अच्छा खेलते हैं, तो इसकी एक वजह यह है कि आप तेज गेंदबाजी का अच्छे से सामना कर सकते हैं और शॉर्ट गेंद पर रन बना सकते हैं। भारत को शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों से यही मिलेगा।"

नायर को लगता है कि रोहित की मौजूदगी ही इंग्लैंड को अपनी गेंदबाजी की रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। उन्होंने कहा, "इंग्लैंड को अपनी रणनीति बदलनी होगी और उनके खिलाफ अलग तरह से गेंदबाजी करनी होगी। बड़े खिलाड़ी यही करते हैं, वे अपने खेलने का तरीका नहीं बदलते, बल्कि विरोधी टीम को उन्हें टारगेट करने का तरीका बदलने पर मजबूर कर देते हैं। रोहित की वापसी से भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा। जब आप बड़ी सीरीज और बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, तो अनुभव आपको आत्मविश्वास देता है।"

पूर्व सहायक कोच ने जसप्रीत बुमराह की वापसी का स्वागत करते हुए कहा, "अनुभव के साथ, आप समझ जाते हैं कि अपने काम का बोझ कैसे संभालना है। मुझे यकीन है कि वह गेंदबाजी करेंगे, अपने ओवरों पर नजर रखेंगे और धीरे-धीरे अपनी फिटनेस और कंडीशनिंग को बेहतर बनाएंगे ताकि वे 10 ओवर गेंदबाजी कर सकें। बुमराह के पास जो हुनर ​​है, वह लंबे फॉर्मेट और 50-ओवर के क्रिकेट में बहुत कीमती है, जहां आप स्पेल में गेंदबाजी कर सकते हैं। यह जान सकते हैं कि कब अपनी गति बढ़ानी है और कब अपनी धीमी गेंदों का इस्तेमाल करना है, जो बहुत असरदार होती हैं।"

उन्होंने कहा, "बुमराह को पता है कि अपने खेल को कैसे बेहतर बनाना है। उन्होंने पूरा आईपीएल खेला है। वे इसके लिए तैयारी कर रहे थे। आप बस उन्हें सावधानी से संभालना चाहेंगे। इन तीन मैचों में भी, आप चाहेंगे कि वे ज्यादा से ज्यादा दो ही मैच खेलें।"

कुलदीप यादव पर नायर ने कहा, "उन्होंने ने तब अच्छा प्रदर्शन किया है जब उन्हें पिच से गति मिली है। भले ही उनका आईपीएल बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुलदीप यादव के बारे में एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वह यह है कि उन्होंने अपनी गति में बदलाव करना सीख लिया है।"

उन्होंने कहा कि स्पिनर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए टीम मैनेजमेंट का भरोसा बहुत जरूरी होगा। एक समय था जब वे तेज गेंदबाजी कर रहे थे और गेंद को हवा में ज्यादा नहीं उछाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सही संतुलन पा लिया है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के हालात उनके अनुकूल होंगे क्योंकि जब उन्हें पिच से गति मिलती है, तो वे और भी खतरनाक हो जाते हैं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप कुलदीप यादव को कितना भरोसा दिला सकते हैं। अगर वे खेलना शुरू करते हैं, तो मेरा मानना ​​है कि उन्हें भारतीय टीम में लगातार खेलने का मौका मिलना चाहिए।

--आईएएनएस

पीएके