बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: सिंधु ने झांग को 21-16, 21-17 से हराया, प्री-क्वार्टर फाइनल में वांग से होगी भिड़ंत

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बुधवार को कनाडा की झांग वेन यू के खिलाफ 21-16, 21-17 से जीत दर्ज करते हुए बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के विमेंस सिंगल्स प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बुधवार को यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया।

नौवीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने शानदार शुरुआत की और लगातार चार अंक हासिल किए, जिसके बाद झांग ने खेल में वापसी की। कनाडाई खिलाड़ी स्कोर के मामले में सिंधु के करीब बनी रहीं, लेकिन सिंधु ने शुरुआती दौर में नियंत्रण बनाए रखा और 11-9 की मामूली बढ़त के साथ इंटरवल में पहुंचीं।

ब्रेक के बाद भी झांग वेन यू ने सिंधु को चुनौती देना जारी रखा, लेकिन जब पहला गेम निर्णायक दौर में पहुंचा, तो भारतीय खिलाड़ी ने संयम बनाए रखा। सिंधु ने 19-15 पर चार अंकों की बढ़त बना ली और फिर 16 मिनट में 21-16 से गेम जीत लिया।

दूसरा गेम काफी कड़ा रहा। झांग ने सिंधु को खेल पर हावी नहीं होने दिया और शुरुआती बढ़त को पलटते हुए स्कोर 9-9 से बराबर कर दिया। इसके बाद कनाडाई खिलाड़ी इंटरवल तक 11-9 से आगे हो गईं, जिससे सिंधु के लिए चुनौती बढ़ गई।

भारतीय खिलाड़ी ने इंटरवल के बाद लगातार पांच अंक हासिल करके बाजी अपने पक्ष में कर ली। इसी के साथ सिंधु फिर से बढ़त बनाकर जीत के करीब पहुंच गईं। हालांकि, झांग ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन जीत के करीब आते ही सिंधु ने मजबूती दिखाई। उन्होंने अपनी बढ़त का फायदा उठाते हुए दूसरा गेम 21-17 से जीता और 34 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया।

इस जीत के साथ सिंधु 'अंतिम 16' में पहुंच गईं, जहां उनका सामना चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी वांग जी यी से होगा। वांग ने बुधवार को ही मलेशिया की करुवाथेवन लेतशाना को 21-16, 21-9 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई थी।

सिंधु की यह जीत ऐसे दिन मिली जब भारत ने पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी के अगले दौर में पहुंचने का भी जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ी ने श्रीलंका के डुमिंडु अबेविक्रमा को 21-8, 21-10 से हराने और प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए सिर्फ 26 मिनट लिए। हालांकि, सिंधु का ध्यान अब गुरुवार को वांग के साथ होने वाले अहम मुकाबले पर है, जिसमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने का दांव लगा है।

--आईएएनएस

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