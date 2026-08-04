पीटर गुलाची बने विल्लारियल की नई दीवार, स्पेनिश क्लब से जुड़े

मैड्रिड, 4 अगस्त (आईएएनएस)। विल्लारियल सीएफ ने आरबी लीपजिग से हंगरी के अनुभवी गोलकीपर पीटर गुलाक्सी को साइन किया है, जो स्पेनिश क्लब के समर ट्रांसफर विंडो में पहले नए खिलाड़ी हैं। 36 वर्षीय खिलाड़ी ने दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। खबरों के अनुसार, विल्लारियल ने उनके ट्रांसफर के लिए लीपजिग को करीब 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है।

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पीटर गुलाक्सी साल 2015 में रेड बुल साल्जबर्ग से आरबी लीपजिग में आए थे, जहां उन्होंने 11 सीजन मे 362 मुकाबले खेले। गुलाक्सी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत लिवरपूल से की थी, लेकिन प्रीमियर लीग क्लब के लिए कोई सीनियर मैच नहीं खेला; उन्होंने लोन पर ट्रानमेरे रोवर्स और हल सिटी एएफसी के साथ समय बिताया।

गुलाक्सी ऐसे समय में आए हैं, जब इस गर्मी में विल्लारियल के डिएगो कोंडे रियल बेटिस में शामिल हो गए और अर्नौ टेनास मलोरका चले गए। उम्मीद है कि गुलाक्सी 'नंबर 1' स्पॉट के लिए लुइज जूनियर के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि विल्लारियल पिछले सीजन में ला लीगा में तीसरे स्थान पर रहने के बाद यूईएफए चैंपियंस लीग में वापसी कर रहा है।

हंगरी के लिए 58 मैच खेलने वाले गुलाक्सी ने यूईएफए क्लब प्रतियोगिताओं में 70 से ज्यादा मैच खेले हैं, जिनमें चैंपियंस लीग के 41 मुकाबले भी शामिल हैं। इससे वे इनिगो पेरेज की टीम में काफी अनुभव लेकर आएंगे।

इससे पहले जून में, विल्लारियल ने पुष्टि की थी कि कि पूर्व रायो वैलेकानो कोच इनिगो पेरेज उनकी नई फर्स्ट-टीम कोच के तौर पर काम करेंगे। 38 वर्षीय पेरेज ने जून 2029 के अंत तक तीन साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है।

पेरेज ने साल 2022 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लिया था, मार्सेलिनो गार्सिया टोरल की जगह लेंगे। टोरल ने पिछले सीजन के अंत में क्लब छोड़ दिया था, जबकि उन्होंने विल्लारियल को ला लीगा में एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बाद तीसरे स्थान पर पहुंचाया था और लगातार दूसरे सीजंन के लिए चैंपियंस लीग में जगह पक्की की थी।

--आईएएनएस

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