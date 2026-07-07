पेरिस एफसी ने पूर्व चेल्सी कोच लियाम रोसेन्योर को हेड कोच नियुक्त किया

पेरिस, 7 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व चेल्सी हेड कोच लियाम रोसेन्योर को पेरिस एफसी ने अपनी पुरुष टीम का नया मैनेजर नियुक्त किया है। कुछ महीनों पहले प्रीमियर लीग ने उन्हें पद से हटाया था, जिसके बाद इंग्लिश कोच को यह जिम्मेदारी मिली है।

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लीग 1 की इस टीम ने मंगलवार को पुष्टि की है कि 41 वर्षीय रोसेन्योर ने जून 2028 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वे आधिकारिक तौर पर 9 जुलाई से काम शुरू करेंगे, जब टीम प्री-सीजन ट्रेनिंग के लिए लौटेगी।

रोसेन्योर, एंटोनी कोम्बोउरे की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले सीजन में क्लब को 11वें स्थान पर पहुंचाने से पहले लीग 1 में बने रहने में मदद की थी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद, क्लब ने कोम्बोउरे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि वह एक नया अध्याय शुरू करना चाहता है।

अप्रैल में चेल्सी में अपने छोटे से कार्यकाल के खत्म होने के बाद रोसेन्योर फुटबॉल मैनेजमेंट में वापसी कर रहे हैं। पूर्व डिफेंडर स्टैमफोर्ड ब्रिज पर चार महीने से भी कम समय तक रहे और फिर क्लब से अलग हो गए।

पेरिस एफसी ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और फुटबॉल का एक महत्वाकांक्षी, आक्रामक शैली अपनाने के लिए रोसेन्योर की ख्याति ने उन्हें क्लब को अगले चरण में ले जाने के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाया।

क्लब ने एक बयान में कहा, "41 वर्षीय लियाम रोसेन्योर के पास पहले से ही उच्चतम स्तर का काफी अनुभव है। युवा प्रतिभाओं को निखारने की क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले लियाम रोसेन्योर, पेरिस एफसी की विचारधारा और स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही हैं। महत्वाकांक्षी, आकर्षक और आक्रामक फुटबॉल के प्रति उनका नजरिया क्लब की भविष्य की महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता है।"

पेरिस एफसी के स्पोर्टिंग डायरेक्टर मार्को नेपे ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए रोसेन्योर को एक आधुनिक कोच बताया जो खिलाड़ियों और टीम दोनों को विकसित करने में सक्षम हैं।

नेपे ने कहा, "लियाम रोसेन्योर में वे सभी गुण हैं जिनकी हमें तलाश थी। वह एक आधुनिक और सख्त कोच हैं, जो व्यक्तिगत खिलाड़ियों और पूरी टीम को विकसित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी टैक्टिकल स्किल्स के अलावा, हम उनकी मैनेजमेंट क्षमताओं और एक स्पष्ट विजन के साथ समूह को एकजुट करने की उनकी क्षमता से विशेष रूप से प्रभावित थे। मुझे यकीन है कि उनमें पेरिस एफसी में सफल होने के सभी गुण हैं।"

पूर्व डिफेंडर रोजेनियर ने 2020 में कोचिंग शुरू करने से पहले प्रीमियर लीग और चैंपियनशिप में 440 से ज्यादा मुकाबले खेले थे। चेल्सी में थोड़े समय के कार्यकाल से पहले, उन्होंने डर्बी काउंटी, हल सिटी और स्ट्रासबर्ग में मैनेजर के तौर पर काम किया था।

--आईएएनएस

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