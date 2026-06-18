पीजीटीआई नेक्सजेन वाराणसी: सुनीत चौरसिया ने लगाई खिताबी हैट्रिक

वाराणसी, 18 जून (आईएएनएस)। कोलकाता के 31 वर्षीय सुनीत चौरसिया ने गुरुवार को 25 लाख रुपए इनामी राशि वाले डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन–वाराणसी टूर्नामेंट के अंतिम दौर में तीन ओवर 73 का स्कोर बनाया और कुल चार शॉट की बढ़त के साथ खिताब अपने नाम किया। मथुरा के मुकीम अली (67-68-73) कोलकाता के सौविक नायक (69-69-70) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे।

Read More

वाराणसी के बीएलडब्ल्यू ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में चौरसिया (67-64-73) ने छह-अंडर 204 के स्कोर के साथ हफ्ते का समापन करते हुए वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन में अपना लगातार तीसरा खिताब जीता। इसी के साथ सुनीत ने एक नेक्सजेन सीजन में तीन जीत के मणि राम के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिन्होंने यह कारनामा साल 2010 में किया था।

यह जीत सुनीत चौरसिया को मार्च में पटना गोल्फ क्लब की तरफ से आयोजित अल्फा स्पोर्ट्स अकादमी गोल्फ चैंपियनशिप और पिछले हफ्ते लखनऊ में विजय कुमार मेमोरियल में मिली जीत के बाद हासिल हुई है। इसके साथ ही वे नेक्सजेन टूर के इतिहास में लगातार तीन इवेंट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

शॉटगन फॉर्मेट में पहले होल से फाइनल राउंड की शुरुआत करते हुए, चौरसिया को पूरे दिन कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। शुरुआती मुश्किल दौर में उन्हें छठे होल (जो पार-3 था) पर डबल बोगी का सामना करना पड़ा और नौवें होल (जो पार-5 था) पर एक और शॉट गंवाना पड़ा। हालांकि, कोलकाता के गोल्फर ने दबाव में समझदारी और संयम दिखाया। अपने दूसरे नौ होल्स में दो बर्डी और दो बोगी के साथ, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर न करने के बावजूद सुरक्षित रूप से खिताब अपने नाम किया।

संयुक्त रूप से रनर-अप रहे सौविक नायक और मुकीम अली ने आखिरी दिन क्रमशः 70 और 73 के स्कोर के साथ लीडरबोर्ड पर अपनी स्थिति बेहतर की। हालांकि, वे उससे पहले तक लीड कर रहे चौरसिया से आगे नहीं निकल सके।

बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडब्ल्यू) के कर्मचारी और स्थानीय पसंदीदा खिलाड़ी हेमंत यादव (69-64-77) अंतिम राउंड में 77 के स्कोर के बाद संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर आ गए। उन्होंने गुरुग्राम के निखिल शर्मा (68-74-68) और दिल्ली के पवन कुमार (76-70-64) के साथ 'ईवन-पार' 210 का स्कोर किया।

पवन कुमार ने आखिरी दिन शानदार प्रदर्शन किया और छह-अंडर 64 के कोर्स रिकॉर्ड की बराबरी की, जो पहले चौरसिया ने बनाया था और जिसकी बराबरी हेमंत यादव ने की थी।

इस जीत से चौरसिया को 3,17,875 रुपए मिले और वे पूरे सीजन में कुल 10,04,393 रुपए की कमाई के साथ 2026 डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन बने। इस तरह सुनीत ने 2027 सीजन के लिए डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई (मेन टूर) में जगह पक्की कर ली है।

--आईएएनएस

आरएसजी