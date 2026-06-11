पीजीटीआई नेक्सजेन: विजय कुमार मेमोरियल में चौरसिया की जीत, लगातार दूसरे खिताब पर कब्जा

लखनऊ, 11 जून (आईएएनएस)। सुनीत चौरसिया ने गुरुवार को लखनऊ गोल्फ क्लब में खेले गए पहले 25 लाख रुपए के पीजीटीआई नेक्सजेन विजय कुमार मेमोरियल में फाइनल राउंड में 'वन-अंडर 69' का स्कोर करते हुए तीन-शॉट से जीत हासिल की।

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दिग्गज भारतीय गोल्फर एसएसपी चौरसिया के भतीजे, चौरसिया (70-62-69) ने दूसरे राउंड में 'बोगी-फ्री एट-अंडर 62' के स्कोर के बाद दो-शॉट की बढ़त के साथ फाइनल दिन की शुरुआत की और ट्रॉफी जीतने के लिए 'नाइन-अंडर 201' के स्कोर के साथ टूर्नामेंट का समापन किया।

यह जीत कोलकाता के 31 वर्षीय गोल्फर के लिए इस सीजन का दूसरा खिताब और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन में लगातार दूसरी जीत थी। इससे पहले उन्होंने मार्च में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन टूर के दो महीने के ब्रेक से पहले पटना गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित अल्फा स्पोर्ट्स अकादमी गोल्फ चैंपियनशिप भी जीती थी।

शॉटगन फॉर्मेट में 'पार-4' वाले पहले होल से शुरुआत करते हुए, चौरसिया की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई रही और उन्हें पहले होल पर ही 'बोगी' का सामना करना पड़ा। हालांकि, उन्होंने जल्द ही 'पार-5' वाले तीसरे और 'पार-4' वाले पांचवें होल पर 'बर्डी' लगाकर खेल पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। उतार-चढ़ाव भरे फाइनल राउंड में, जिसमें 5 'बर्डी' और 4 'बोगी' शामिल थे, चौरसिया अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहने और खिताब जीतने में सफल रहे।

इस जीत से सुनीत चौरसिया ने 3,17,875 रुपए कमाए और चार टूर्नामेंट में 6,86,518 रुपए की कुल कमाई के साथ डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट में छठे स्थान से टॉप पर पहुंच गए।

दिल्ली के 41 वर्षीय पवन कुमार (67-68-69) ने भी वन-अंडर 69 का स्कोर किया और ओवरनाइट तीसरे स्थान से ऊपर उठकर सिक्स-अंडर 204 के स्कोर के साथ रनर-अप रहे। पवन ने 2,67,875 रुपए कमाए और दो टूर्नामेंट में 2,98,563 की कुल कमाई के साथ नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट में 10वें स्थान पर पहुंच गए।

लखनऊ के राजेश कुमार गौतम (68-69-68) ने 5-अंडर 205 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 1,70,375 रुपए की इनामी राशि जीती और सीजन में कुल 6,81,060 रुपए की कमाई के साथ 'नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट' में दूसरे स्थान पर पहुंच गए।

दिल्ली के अजय बैसोया (68-70-68) ने इस साल अपने दूसरे टूर्नामेंट में ही 4-अंडर 206 के स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जो इस सीजन में उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। दिल्ली के ही एक और गोल्फर, वसीम खान (71-68-68), 3-अंडर 207 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

2026 डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट के विजेता को 2027 सीजन के लिए मेन टूर में खेलने की छूट मिलेगी। अब यह टूर वाराणसी जाएगा, जहां 16-18 जून के बीच पहली बार 25 लाख रुपए की इनामी राशि वाला 'डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन– वाराणसी 2026' टूर्नामेंट खेला जाएगा।

--आईएएनएस

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