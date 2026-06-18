पंजाब एफसी ने खैमिंगथांग लहुंगडिम ने साथ कॉन्ट्रैक्ट तीन साल के लिए बढ़ाया

मोहाली, 18 जून (आईएएनएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम पंजाब एफसी ने आने वाले 2026-27 सीजन से पहले डिफेंडर खैमिंगथांग लहुंगडिम के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

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लहुंगडिम आई-लीग कैंपेन के दौरान डिफेंडर पिछले चार सीजन से क्लब के सफर का हिस्सा रहे हैं। वह ऐतिहासिक आई-लीग जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, जो इंडियन सुपर लीग में प्रमोशन पाने वाली पहली टीम बनी थी।

टीम में शामिल होने के बाद से, लहुंगडिम ने सभी 85 मैच खेले हैं, जिसमें एक गोल और सात असिस्ट किए हैं। 2025-26 इंडियन सुपर लीग सीजन के दौरान वह पंजाब एफसी के कप्तानों में से एक थे।

अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए जाने पर खैमिंगथांग लहुंगडिम ने कहा, "मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह घर जैसा लगता है। पंजाब एफसी में अपने चार सालों में, मैं एक खिलाड़ी और एक इंसान के तौर पर बहुत आगे बढ़ा हूं। मेरी जिंदगी के कुछ सबसे अच्छे पल इसी क्लब में आए हैं। आई-लीग (इंडियन फुटबॉल लीग) जीतना और आईएसएल में डेब्यू करना। जब भी मैं यह शर्ट पहनता हूं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। इसीलिए मैं यहीं रुका हुआ हूं।"

क्लब के आई-लीग के दिनों से लेकर इंडियन सुपर लीग तक के सफर का हिस्सा रहे खैमिंगथांग, पंजाब एफसी के आने वाले सीजन की तैयारी में टीम में अनुभव और निरंतरता लाते रहेंगे।

2020 में बनी पंजाब एफसी ने 2020-21 सीजन में आई-लीग में डेब्यू किया। पंजाब एफसी ने 2022-23 सीजन में आई-लीग जीता और अगले सीजन में आईएसएल (इंडियन सुपर लीग) में प्रमोट की गई। हाल ही में खत्म हुए 2025-26 सीजन में, पंजाब एफसी आईएसएल में 14वें स्थान पर रही।

--आईएएनएस

पीएके