ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम में तस्कीन, नाहिद और मुस्तफिजुर को जगह, तौहीद हृदय पहली बार टेस्ट टीम में

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल से पहले सभी फॉर्मेट में अपनी टीमों में बदलाव किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम में तेज गेंदबाजों तस्कीन अहमद, नाहिद राणा और मुस्तफिजुर रहमान को वापस बुलाया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है। टेस्ट टीम में तौहीद हृदय को मौका दिया गया है।

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बीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए तेज गेंदबाजों तस्कीन, नाहिद और मुस्तफिजुर को जगह दी है। इस तिकड़ी की वापसी से बांग्लादेश का तेज गेंदबाजी विभाग काफी मजबूत हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज के दौरान तस्कीन और राणा को आराम दिया गया था। इनकी वापसी से तंजीम हसन शाकिब, रिपन मोंडोल और मोहम्मद सैफुद्दीन को टीम से बाहर होना पड़ा है। ये सभी न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा थे। चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती को देखते हुए अपनी पहली पसंद के तेज गेंदबाजों को वापस लाने का फैसला किया। तेज गेंदबाजी यूनिट में अब्दुल गफ्फार सकलैन भी शामिल हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का हिस्सा थे लेकिन किसी भी मैच में नहीं खेले थे।

तौहीद हृदय को टेस्ट में मौका दिया जाना बेहद अहम है। आक्रामक बल्लेबाज हृदय ने 2023 में डेब्यू करने के बाद से 52 वनडे और 59 टी20 खेले हैं, लेकिन अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। तौहीद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है।

जिम्बाब्वे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम में उन्हें शामिल करना चयनकर्ताओं की बल्लेबाजी लाइन-अप में अधिक आक्रामक सोच लाने की इच्छा को दर्शाता है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हृदय ने 16 मैचों में 3 शतक लगाए हैं।

टेस्ट टीम में अनकैप्ड मीडियम-पेसर रोबियुल हक को भी शामिल किया गया है, जो घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रोबियुल ने 32 प्रथम श्रेणी मैचों में 107 विकेट लिए हैं और 620 रन बनाए हैं। उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो एक बेहतरीन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन सकता है। अनुभवी तेज गेंदबाज खालिद अहमद की भी टीम में वापसी हुई है।

बांग्लादेश की वर्कलोड-मैनेजमेंट रणनीति के तहत जिम्बाब्वे टेस्ट के लिए कई जाने-माने खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया गया है। मेहदी हसन मिराज, शोरिफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा को आराम दिया गया है। टीम मैनेजमेंट व्यस्त इंटरनेशनल कैलेंडर के दौरान अलग-अलग फॉर्मेट में खिलाड़ियों को रोटेट करता रहता है।

बांग्लादेश का फिलहाल पूरा ध्यान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज पर होगा। टी20 सीरीज 17, 19 और 21 जून को चटगांव में खेली जाएगी। इसके बाद, टेस्ट टीम 23 जून को जिम्बाब्वे के लिए रवाना होगी। एकमात्र टेस्ट हरारे में 28 जून से खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम: लिटन कुमार दास (कप्तान), परवेज हुसैन एमोन, तंजिद हसन, मोहम्मद सैफ हसन, शमीम हुसैन, तौहीद हृदय (उप-कप्तान), नूरुल हसन सोहन, महेदी हसन, नसुम अहमद, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, अब्दुल गफ्फार सकलैन।

जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट टीम: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), शादमान इस्लाम, महमुदुल हसन जॉय, तंजिद हसन, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, लिटन कुमार दास, तैजुल इस्लाम, नईम हसन, खालिद अहमद, इबादोत हुसैन, हसन महमूद, तौहीद हृदय, अमित हसन, रोबिउल हक।

--आईएएनएस

पीएके