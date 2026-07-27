ओडिशा: मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर सीएम मोहन चरण माझी समेत कई नेताओं ने दी बधाई

भुवनेश्वर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सफल होने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में गोल्ड जीतने के लिए मीराबाई चानू को, पुरुषों की 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीतने के लिए चनंबम ऋषिकांत सिंह को, और पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीतने के लिए झंडू कुमार को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने आगे लिखा, "जीत का यह सिलसिला जारी रहे, और भी कई लोगों को पोडियम फिनिश के लिए प्रेरित करे और तिरंगे को और गौरव दिलाए।"

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा था, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई।"

ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भारत की दिग्गज मीराबाई चानू को लगातार तीसरा सीडब्ल्यूजी गोल्ड जीतने पर बहुत-बहुत बधाई। 2002 में इस इवेंट की शुरुआत के बाद से महिला वेटलिफ्टिंग में यह एक अभूतपूर्व हैट्रिक है। उनके जबरदस्त जोश, अनुशासन और पक्के इरादे ने न सिर्फ बेहतरीन काम करने का लेवल बढ़ाया है, बल्कि खेल के इतिहास में उनका नाम भी दर्ज करा दिया है। भारत उनकी जीत को सलाम करता है, और ओडिशा भी इस खास पल का जश्न मनाने में पूरे देश के साथ शामिल है।"

पुरी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा था, "भारत के लिए एक ऐतिहासिक गोल्डन जीत! कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने पर कभी न रुकने वाली मीराबाई चानू को दिल से बधाई। इस शानदार कामयाबी के साथ, मीराबाई चानू ने तीन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी जबरदस्त ताकत, पक्के इरादे और बेहतरीन प्रदर्शन की लगातार कोशिश ने एक बार फिर पूरे देश को गर्व महसूस कराया है।"

ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, ग्लास्गो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में गोल्ड जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका ऐतिहासिक तीसरा गोल्ड देश के लिए गर्व का पल है। उम्मीद है कि वह आगे भी अच्छा करती रहेंगी और देश के लिए और भी नाम रोशन करेंगी। शुभकामनाएं।

--आईएएनएस

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