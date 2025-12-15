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New Zealand vs West Indies : वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्णायक टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, पटेल-ब्लंडेल की वापसी

तीसरे टेस्ट में एजाज पटेल की वापसी, कीवी टीम में स्पिन विकल्प मजबूत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Dec 15, 2025, 09:12 AM
वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्णायक टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, पटेल-ब्लंडेल की वापसी

वेलिंगटन: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच माउंट माउंगानुई में 17 दिसंबर से तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। ऑफ-स्पिनर एजाज पटेल को इस मुकाबले के लिए कीवी टीम में चुना गया है।

 

एजाज पटेल ने ब्लेयर टिकनर की जगह टीम में जगह बनाई है। टिकनर वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय अपने कंधे को चोटिल करवा बैठे थे।

हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा ने एजाज पटेल को टीम में शामिल करने की जानकारी देते हुए कहा, "एजाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर वह आकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बे ओवल की पिच आमतौर पर न्यूजीलैंड की दूसरी पिचों की तुलना में ज्यादा टर्न देती है। एजाज जिस तरह से गेंद को दाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर घुमाते हैं, वह बहुत आकर्षक है।"

हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "तीसरे टेस्ट में एक और स्पिनर को शामिल करने से हमारे बॉलिंग अटैक में थोड़ी और विविधता आएगी, साथ ही हमारे सीमर्स भी हैं जिन्होंने इस सीरीज में अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।"

पटेल के साथ विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी टीम में लौट आए हैं, जिन्हें दिसंबर की शुरुआत में पहले टेस्ट में लगी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे।

रॉब वाल्टर ने कहा, "टॉम अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि उनके जैसे काबिल खिलाड़ी टीम में वापस आ गए हैं। उनका अनुभव अनमोल है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में अपेक्षाकृत नए हैं। वह ग्रुप में एक लीडर हैं और हम उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हैं।"

तेज गेंदबाजी चौकड़ी माइकल रे, जैक फाउल्क्स, जैकब डफी और क्रिस्टियन क्लार्क सभी अंतिम टेस्ट के लिए टीम में बने हुए हैं, जिसमें रे ने वेलिंगटन में डेब्यू पर प्रभावित किया।

दोनों देशों के बीच क्राइस्टचर्च में खेला गया सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में खेले गए अगले मैच को 9 विकेट से जीता। अब सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला निर्णायक बन गया है।

तीसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउलक्स, डेरिल मिचेल, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, विल यंग।

--आईएएनएस

 

 

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