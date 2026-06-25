नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया एथलीटों के लिए एंटी-डोपिंग शिक्षा अनिवार्य होगी: मांडविया

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को भारत के एंटी-डोपिंग फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की, जिसमें नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया इवेंट्स में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए जरूरी एंटी-डोपिंग शिक्षा भी शामिल है।

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यह घोषणा यहां नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (एनडीटीएल) की एक समीक्षा बैठक के दौरान की गई। बैठक में वाडा-एक्रेडिटेड सुविधाओं के काम करने के तरीके, क्षमताओं और भविष्य के रोडमैप पर भी चर्चा की गई।

शिक्षा और जागरूकता के जरिए डोपिंग उल्लंघन को रोकने की जरूरत पर जोर देते हुए, मंडाविया ने कहा, "नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए जरूरी एंटी-डोपिंग जागरूकता सत्र होंगे। एथलीटों को उनके करियर की शुरुआत में ही शिक्षित किया जाएगा, ताकि साफ खेल को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन से बचने में मदद मिल सके।"

उन्होंने कहा, "'नो योर मेडिसिन' मोबाइल एप्लिकेशन क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे एंटी-डोपिंग जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने से देश भर के एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ को प्रतिबंधित पदार्थों को बेहतर ढंग से समझने और सोच-समझकर फैसले लेने में मदद मिलेगी।"

खेल मंत्री ने नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी की अंतरराष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया और वैश्विक एंटी-डोपिंग कार्यक्रम के साथ ज्यादा जुड़ाव की अपील की।

उन्होंने कहा, "लैबोरेटरी में अंतरराष्ट्रीय एथलीट के सैंपल की टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए।"

मांडविया ने कहा कि एनडीटीएल की बढ़ती तकनीकी विशेषज्ञता और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पालन इसे वैश्विक एंटी-डोपिंग इकोसिस्टम में ज्यादा अहम योगदान देने की मजबूत स्थिति में रखता है।

भारतीय खेलों के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों पर बात करते हुए, मांडविया ने कहा कि डोपिंग एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और इसे लागू करने के उपायों के साथ देश भर के गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और खेल संस्थानों सहित जमीनी स्तर तक एंटी-डोपिंग अभियान चलाने की जरूरत है।

खेल मंत्री ने कहा कि सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्वच्छ खेल और स्वच्छ खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

एनडीटीएल, भारत की एकमात्र विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, देश के एंटी-डोपिंग कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में, इसने एंटी-डोपिंग विज्ञान में अनुसंधान और नवाचार में योगदान देते हुए अपने बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक विशेषज्ञता और परीक्षण क्षमताओं को मजबूत किया है।

--आईएएनएस

पीएके